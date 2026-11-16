Komaj tri mesece po rojstvu otroka znani nogometaš vložil zahtevek za ločitev

Zakon 40-letnega Manuela Neuerja in 14 let mlajše Anike je trajal le tri leta. Kot poroča Bild, se je vratar Bayerna in dolgoletni čuvaj mreže nemške reprezentance ločil od žene le tri mesece po tem, ko mu je rodila otroka. To sicer ni njun prvi otrok, pred dvema letoma se jima je rodil sin Luca. Bild je poskušal vzpostaviti stik z Neuerjem, a vratar ločitve ni želel komentirati. Nato so stopili v stik z njegovim predstavnikom za stike z javnostjo, ki pa je na kratko dejal, da gre za zasebno zadevo in da ne namerava ničesar komentirati javno. Vprašali so tudi Aniko, a se je tudi ona zavila v molk.

Zdaj že nekdanja partnerja sta se spoznala leta 2020 na letališču v Nemčiji. Anika, takrat še Bissel, je bila Neuerjeva velika oboževalka in prosila ga je za fotografijo in hitro se je iz poznanstva rodila ljubezenska zgodba, ki ju je popeljala pred oltar. »Sanjska poroka« so o njunem veselem dnevu oziroma poročni zabavi, ki sta jo priredila julija lani na Južnem Tirolskem. Uradno poročila sta se novembra 2023 v mestni hiši na Bavarskem, in to v strogi tajnosti. Javnost je za poroko izvedela le zato, ker je Anika na družabnih omrežjih spremenila priimek iz Bissel v Neuer. Aniko so nogometni navdušenci letos opazili na tribunah med svetovnim prvenstvom v nogometu, ko je z malim Luco podpirala moža.

To pa ni Neuerjeva prva propadla zveza. Preden je spoznal Aniko, je bil pet let v razmerju s Kathrin Gilch, nameravala sta zgraditi hišo in se poročiti, a se je romanca končala leta 2014, kmalu po koncu svetovnega prvenstva v Braziliji, kjer je Neuer z Elfom osvojil zlato. Nato se je leta 2017 poročil z jahačico Nino, tri leta pozneje pa vložil zahtevo za ločitev. Tudi tokrat naj bi ločitveni postopek sprožil nogometaš.