Komu je Victoria Beckham posvetila prestižno nagrado

Med pariškim tednom mode je Victoria Beckham odpotovala v francosko prestolnico, kjer ji je tamkajšnja vlada podelila naziv vitez reda umetnosti in leposlovja (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres). Modno oblikovalko so na dogodku spremljali mož David, 14-letna hči Harper in njena brata 23-letni Romeo ter 20-letni Cruz z izbrankama. Victoria se je tako pridružila zvezdnikom, kot sta George Clooney in Jude Law, ki sta za pomemben mednarodni vpliv ter prispevek k razvoju umetniških ali literarnih področij prav tako prejela ta prestižni naslov, piše Hello.

Med zahvalnim govorom se je posebej zahvalila otrokom, ker so vedno verjeli v njeno vizijo, prav njim je posvetila priznanje. Najstarejši Brooklyn je bil seveda odsoten, sta pa jo podprla mlajša sinova skupaj s svojima partnericama Kim Turnbull in Jackie Apostel. »To ni dosežek ene same osebe,« je dejala Victoria in se zahvalila še možu, s katerim je poročena že 26 let, ker je prepoznal njeno strast do tega posla in odločnost zgraditi nekaj, na kar bosta lahko ponosna oba.

Poseben dan je obeležila na instagramu, kjer je ob fotografijah s slovesnosti zapisala: »Zelo sem počaščena, da me je francosko ministrstvo za kulturo nagradilo z nazivom vitez reda umetnosti in leposlovja … Hvala tudi poslovnim partnerjem, ki so verjeli vame, moji družini in predvsem Davidu, mojemu možu in prvemu investitorju. Neizmerno sem hvaležna, vi ste moj svet.« Kot pričakovano ni omenila družinske drame, katera se zaradi objav najstarejšega sina Brooklyna, ki je javno okrcal slavno družino in izpostavil dejstvo, da je bila zanjo znamka Beckham vedno pomembnejša od odnosov, odvija vsem na očeh. Sta pa pobegli sin in njegova žena Nicola Peltz na družbenih omrežjih z objavami znova dokazovala, kako enotna in nezlomljiva sta.