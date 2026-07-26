Komu je vojvodinja zapustila milijone

Lani septembra je v starosti 92 let umrla Katharine, vojvodinja Kentska, žena princa Edwarda, vojvode Kentskega, bratranca kraljice Elizabete II., s katerim je bila poročena kar 64 let. Zdaj so znane podrobnosti njene oporoke, iz katerih je razvidno, kako bo razdeljeno njeno premoženje. Po podatkih iz zapuščinskih dokumentov, ki jih navaja Daily Mail, je vojvodinja zapustila premoženje v vrednosti približno 1,65 milijona evrov. Največji del dediščine bodo prejeli njeni trije otroci, George Windsor, Lady Helen Taylor in Lord Nicholas Windsor.

V oporoki je približno 11.500 evrov namenila dobrodelni organizaciji Future Talent, ki jo je leta 2004 soustanovila z namenom pomagati mladim glasbenikom iz socialno šibkejših družin po Veliki Britaniji. Poleg tega je vsakemu od svojih devetih krščencev zapustila približno 5.800 evrov. Osebno imetje, med drugim nakit, pohištvo in drugi predmeti iz gospodinjstva, bo pripadlo njenemu možu, ki jih bo lahko po želji razdelil med družinske člane.

Svoj delež nepremičnine v londonski četrti Kensington je zapustila vnuku Edwardu, prihodki iz družinskega sklada pa bodo pripadli vojvodi Kentskemu. Preostanek premoženja bo shranjen v skrbniškem skladu za njene tri otroke.

Oporoko je podpisala le kot Katharine Kent

Člani britanske kraljeve družine svojih oporok običajno ne razkrivajo javnosti, vendar je Katharine leta 2002 prenehala opravljati kraljeve dolžnosti, zato njena oporoka ni ostala zapečatena. Sestavila jo je leta 2022 in jo podpisala preprosto kot Katharine Kent, kar mnogi razumejo kot še en izraz njene skromnosti. Ko se je umaknila iz javnega življenja, se je odpovedala nazivu njena kraljeva visokost. Za BBC je takrat dejala: »Kličite me preprosto Katharine.«

Nato je začela delati kot učiteljica glasbe na osnovni šoli Wansbeck v mestu Hull. Leta 2022 je za The Telegraph povedala: »Poznali so me le kot gospo Kent. Samo ravnatelj je vedel, kdo sem. Starši in učenci niso vedeli, nihče ni posvečal pozornosti. O tem ni bilo nobene publicitete in vse je odlično delovalo.« Katharine Worsley se je s princem Edwardom poročila leta 1961 v katedrali v Yorku. V zakonu so se jima rodili trije otroci, pozneje sta dobila še deset vnukov.

Prva katoliška kraljeva pogrebna slovesnost v sodobnem času

Pogreb vojvodinje Kentske je bil 16. septembra 2025 v Westminstrski katedrali, udeležili pa so se ga številni člani britanske kraljeve družine. Prisotni so bili kralj Karel III., princ William, princesa Catherine, princesa Anne ter tedaj še princ Andrew in Sarah Ferguson. Kraljice Camille na pogrebu ni bilo, saj je okrevala po akutnem vnetju sinusov, je takrat sporočila Buckinghamska palača. Pogreb je bil zgodovinski tudi zato, ker je šlo za prvi katoliški pogreb člana britanske kraljeve družine v sodobnem času.