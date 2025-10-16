Končal nogometno kariero, prekinil z ‘najlepšo žensko na svetu‘ in odšel v Dubaj! Razkril, kaj počne ...

Nekdanji italijanski reprezentant Graziano Pellè je prvič spregovoril o svojem novem življenju po koncu nogometne kariere in razhodu z dolgoletno partnerico, madžarsko manekenko Viktorijo Varga, ki jo je mediji pogosto imenovali »najlepša ženska na svetu«.

Pellè je kariero sklenil leta 2021 v Parmi, danes, pri 40 letih, pa ostaja aktiven v nogometu – dela za italijanskega prvoligaša Lecce. Čeprav je zaposlen v Italiji, zdaj živi v Dubaju, kjer se privaja na drugačen način življenja.

Ob nedavnem obisku svojega nekdanjega kluba Feyenoord, kjer je sodeloval na tekmi legend, je za nizozemski časnik AD povedal: »Živim v Dubaju in sodelujem z Leccejem. Redko sem tukaj – le enkrat sem bil do zdaj. Občutek, ko sem se vrnil, je bil poseben. Ko so me poklicali, sem brez oklevanja privolil.«

Dodal je, da ima do Feyenoorda in njegovih navijačev močna čustva: »Tukaj me imajo radi, pa tudi jaz njih. Nismo vedno zmagovali, a toplina ljudi odtehta vse.«

Uspešna kariera

Pellè je v svoji karieri še posebej močan pečat pustil v Feyenoordu, kjer je dosegel kar 50 golov v 59 nastopih, in v Southamptonu, kjer je mrežo zatresel 30-krat v 80 tekmah. Po obdobju v Angliji je leta 2016 odšel na Kitajsko, kjer je igral za Shandong Luneng, nato pa se vrnil v Italijo.

Pellè je v svoji karieri še posebej močan pečat pustil v Feyenoordu. FOTO: Vincenzo Pinto Afp - International News Agency

Njegova zveza z Viktorijo Varga se je končala lani po dvanajstih letih skupnega življenja in dveh letih zakona. Vest o ločitvi je na Instagramu delila ona: »Čeprav redko govorim o zasebnosti, želim deliti, da sva se z Grazianom odločila za razhod. Dvanajst let je bilo polnih lepih spominov, rasti in skupnih trenutkov, ki jih bova vedno nosila v srcu. Prosim za razumevanje in spoštovanje.«

Pellè zdaj začenja novo poglavje – daleč od Evrope, a še vedno tesno povezan z nogometom.