  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IMA VELIKO TALENTOV

Konec za Meghan Markle, v tretje se ne bo vrnila

Za Netflix je posnela dve sezoni oddaje Z ljubeznijo, Meghan, odzivi pa so bili mešani.
Podobne vsebine naj bi še ustvarjala, a v drugačnem formatu. FOTO: Reuters
Podobne vsebine naj bi še ustvarjala, a v drugačnem formatu. FOTO: Reuters
B. K. P.
 20. 1. 2026 | 21:38
A+A-

Ko je Meghan Markle marca lani v svet izpustila svojo prvo oddajo s kulinaričnimi nasveti, so mnogi zmajevali z glavo. Z ljubeznijo, Meghan namreč ni izpolnila pričakovanj niti njenih največjih oboževalcev, ki so si želeli, da bi ji uspel veliki met, ki ga tako zelo potrebuje, odkar sta se s princem Harryjem preselila v Kalifornijo v želji, da začneta služiti lasten denar in ne živeti pod strogimi pravili britanske monarhije. A Meghan se je podala v vode, v katerih plava že ogromno rib, mnogi zvezdniki imajo svoje kuharske oddaje in oddaje z nasveti, kako polepšati dom, zato je konkurenca huda, Meghan pa ji po mnenju mnogih ni kos. »Pokazala nam je, kako nekaj prestaviti iz embalaže v drugo embalažo,« se je glasil odziv enega od razočaranih gledalcev, drugi pa se je resno spraševal, če Meghan sploh zna kuhati. »Strgalo je držala narobe, ko je ribala limonino lupinico, pa tega sploh opazila ni,« je denimo opazil eden od njih.

A Meghan se ja zlobne jezike ni ozirala in posnela je še drugo sezono oddaje, tokrat božično obarvano. In se prva ni uvrstila med deset najbolj gledanih vsebin na Netflixu, je božični izvedbi to le uspelo, čeprav za kratek čas. Zdaj pa so zaokrožile govorice, da se je z drugo sezono sodelovanje med Netflixom in vojvodinjo Susseško tudi končalo. Tako je za Page Six povedal dobro obveščen vir, uradnega komentarja pa še nista podala ne Meghan niti predstavniki Netflixa. Meghan je za omenjeni medij med drugim dejala, da je bila snemanje oddaj, za vsako sezono so jih posneli osem, »izredno naporno«, bolj naj bi ji zato menda ustrezal objavljanje tovrstnih vsebin v krajšem formatu na družabnih omrežjih in drugih spletnih kanalih. To naj bi po navedbah prej omenjenega vira tudi še naprej počela, prav tako bo še vedno ustvarjala izdelke, ki jih prodaja pod svojo znamko As Ever, in so menda izredno priljubljeni.

Več iz teme

Meghan MarkleZ ljubeznijomeghanNetflixoddaja
ZADNJE NOVICE
21:38
Bulvar  |  Tuji trači
IMA VELIKO TALENTOV

Konec za Meghan Markle, v tretje se ne bo vrnila

Za Netflix je posnela dve sezoni oddaje Z ljubeznijo, Meghan, odzivi pa so bili mešani.
20. 1. 2026 | 21:38
21:16
Bulvar  |  Domači trači
ALL STAR

Luka Dončić je zmagovalec po mnenju navijačev: ne boste verjeli, koliko glasov je prejel

Slovenski košarkarski zvezdnik je v letošnjem izboru za tekmo vseh zvezd prejel največ podpore v celotni ligi NBA.
Kaja Grozina20. 1. 2026 | 21:16
21:00
Bulvar  |  Suzy
SAMOZAVESTEN

Iznajdljivi Dejan Vunjak našel rešitev za moško nadlogo (Suzy)

Poglejte, kako si je zakril plešo.
20. 1. 2026 | 21:00
20:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

Šok v Šempetru pri Gorici, delavec se je huje poškodoval pri čiščenju stroja

V delovni nezgodi na Goriškem se je poškodoval 48-letni delavec.
20. 1. 2026 | 20:54
20:38
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NESREČA VLAKOV

V železniški nesreči umrla vsa družina, preživela le deklica (6): »Tavala je med razbitinami«

V Španiji žalujejo za 41 smrtnimi žrtvami najhujše železniške nesreče po letu 2013.
20. 1. 2026 | 20:38
20:18
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKI STALEŽ

Kljub nefunkcionalni desni strani telesa ga je ZZZS poslal delat: »S pomočjo leve roke lahko dela z desno«

Po hudi delovni nesreči in dolgotrajni rehabilitaciji so pristojne institucije presodile, da je 30-letni Aleksander kljub težkim in trajnim posledicam sposoben za delo.
Kaja Grozina20. 1. 2026 | 20:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki