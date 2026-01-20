Konec za Meghan Markle, v tretje se ne bo vrnila

Ko je Meghan Markle marca lani v svet izpustila svojo prvo oddajo s kulinaričnimi nasveti, so mnogi zmajevali z glavo. Z ljubeznijo, Meghan namreč ni izpolnila pričakovanj niti njenih največjih oboževalcev, ki so si želeli, da bi ji uspel veliki met, ki ga tako zelo potrebuje, odkar sta se s princem Harryjem preselila v Kalifornijo v želji, da začneta služiti lasten denar in ne živeti pod strogimi pravili britanske monarhije. A Meghan se je podala v vode, v katerih plava že ogromno rib, mnogi zvezdniki imajo svoje kuharske oddaje in oddaje z nasveti, kako polepšati dom, zato je konkurenca huda, Meghan pa ji po mnenju mnogih ni kos. »Pokazala nam je, kako nekaj prestaviti iz embalaže v drugo embalažo,« se je glasil odziv enega od razočaranih gledalcev, drugi pa se je resno spraševal, če Meghan sploh zna kuhati. »Strgalo je držala narobe, ko je ribala limonino lupinico, pa tega sploh opazila ni,« je denimo opazil eden od njih.

A Meghan se ja zlobne jezike ni ozirala in posnela je še drugo sezono oddaje, tokrat božično obarvano. In se prva ni uvrstila med deset najbolj gledanih vsebin na Netflixu, je božični izvedbi to le uspelo, čeprav za kratek čas. Zdaj pa so zaokrožile govorice, da se je z drugo sezono sodelovanje med Netflixom in vojvodinjo Susseško tudi končalo. Tako je za Page Six povedal dobro obveščen vir, uradnega komentarja pa še nista podala ne Meghan niti predstavniki Netflixa. Meghan je za omenjeni medij med drugim dejala, da je bila snemanje oddaj, za vsako sezono so jih posneli osem, »izredno naporno«, bolj naj bi ji zato menda ustrezal objavljanje tovrstnih vsebin v krajšem formatu na družabnih omrežjih in drugih spletnih kanalih. To naj bi po navedbah prej omenjenega vira tudi še naprej počela, prav tako bo še vedno ustvarjala izdelke, ki jih prodaja pod svojo znamko As Ever, in so menda izredno priljubljeni.