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MODNO NAKLJUČJE

Kot da bi se dogovorile, tri dame, ena barva: naključje ali skrivno sporočilo? (VIDEO in FOTO)

Brigitte Macron, kraljica Camilla in princesa Charlene so se pojavile v belem.
Brigitte Macron in kraljica Camilla FOTO: Carlos Jasso Afp

Brigitte Macron in kraljica Camilla FOTO: Carlos Jasso Afp

FOTO: Isabel Infantes Reuters

FOTO: Isabel Infantes Reuters

FOTO: Isabel Infantes Reuters

FOTO: Isabel Infantes Reuters

Monaška princesa Charlene FOTO: Reuters

Monaška princesa Charlene FOTO: Reuters

Brigitte Macron in kraljica Camilla FOTO: Carlos Jasso Afp
FOTO: Isabel Infantes Reuters
FOTO: Isabel Infantes Reuters
Monaška princesa Charlene FOTO: Reuters
A. G.
 5. 9. 2026 | 12:06
 5. 9. 2026 | 12:06
3:32
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Brigitte Macron je ostala zvesta minimalizmu, kraljica Camilla britanski eleganci, princesa Charlene pa je znova pokazala, kako dobro ji pristajajo hlačni kostimi. Bela barva pa ima tudi posebno simboliko – povezujejo jo z mirom in novimi začetki. Bela je očitno modna barva prvih septembrskih dni, če gre soditi po modnih izbirah treh zelo vplivnih dam. Brigitte Macron, kraljica Camilla in princesa Charlene Monako so se na uradnih dogodkih pojavile oblečene od glave do pet v belo, vsaka v povsem drugačni podobi in skladno s svojim prepoznavnim slogom.

Brigitte Macron je v London pripotovala z možem, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, v okviru njegovega dvodnevnega uradnega obiska v Združenem kraljestvu. Skupaj z gostiteljema, kraljem Karlom III. in kraljico Camillo, so obiskali Britanski muzej, kjer so si med prvimi ogledali razstavo znamenite Bayeuxske tapiserije. Ob tej priložnosti sta Brigitte Macron in kraljica Camilla, očitno brez kakršnega koli dogovora, izbrali belo.

FOTO: Isabel Infantes Reuters
FOTO: Isabel Infantes Reuters
FOTO: Isabel Infantes Reuters
FOTO: Isabel Infantes Reuters

Brigitte Macron je ostala zvesta minimalizmu, ki je že vrsto let njen prepoznavni slog. Oblekla je belo obleko čistih linij in ravnega kroja, segajočo pod kolena, z okroglim izrezom. Lahko bi rekli, da je bila podoba zelo pariška in šik. Številni domnevajo, da gre za obleko modne hiše Louis Vuitton, ki je za letošnjo pomlad predstavila vrsto belih oblek, med njimi tudi eno zelo podobnega kroja, kot ga je nosila francoska prva dama. Kraljica Camilla je belo kombinacijo prilagodila svojemu nekoliko bolj konservativnemu slogu oblačenja. Izbrala je elegantno belo obleko v slogu plašča britanske oblikovalke Anne Valentine, okrašeno z diskretnim modrim in srebrnim cvetličnim vezenjem. Kombinacijo je dopolnila s torbico Dior in čevlji Chanel. Gre za kreacijo, ki jo je kraljica že nosila, kar pri Camilli ni nič nenavadnega.

Tudi princesa Charlene v belem

Skoraj 1500 kilometrov stran, v Monaku, pa je v belem zasijala tudi princesa Charlene. Na uradnem sprejemu za veleposlanike in stalne predstavnike 46 držav članic Sveta Evrope, na katerem je bila skupaj z možem, knezom Albertom II., se je 48-letna Charlene pojavila v popolnoma beli opravi. Nosila je brezhiben bel hlačni kostim – suknjič z dvojnim zapenjanjem, poudarjenimi rameni in zlatimi gumbi ter široke hlače. Kombinacijo je dopolnila s preprostim belim topom in koničastimi čevlji v enaki barvi.

Monaška princesa Charlene FOTO: Reuters
Monaška princesa Charlene FOTO: Reuters

Princesa tudi sicer pogosto izbira bele kostime in bele obleke, zato zanjo takšna izbira ni novost. Po navedbah modnih poznavalcev je za to priložnost izbrala kostim italijanske modne hiše Etro.

Tri različne zgodbe, ena barva

Tako so tri dame iz sveta visoke družbe, ne da bi se med seboj dogovorile, izbrale isto barvo. Čeprav je šlo najverjetneje za naključje, pa ima bela v svetu politike, diplomacije in plemstva tudi posebno simboliko.

Pogosto predstavlja mir, čistost in nove začetke. Morda je prav zato njihova modna izbira pritegnila toliko pozornosti – tri ženske, trije povsem različni slogi in ena sama barva, ki je njihovim nastopom dala skupno noto, poroča Gloria.hr.

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