Kot strela z jasnega! Nenadoma umrl znani igralec, star komaj 33 let

Eden najbolj talentiranih mladih hollywoodskih igralcev Spencer Lofranco je umrl v starosti 33 let. Podrobnosti tragične smrti igralca so za zdaj strogo zaupne, preiskovalci pa še vedno poskušajo razjasniti, kaj se je pravzaprav zgodilo.

Ob tragični novici se je oglasil njegov brat Santino, ki je objavil srce parajoče sporočilo. Na Instagramu je delil ganljive spomine iz otroštva in zapisal: »Živel si življenje, o kakršnem drugi le sanjajo. Spremenil si ljudi okoli sebe. Zdaj si z Bogom. Za vedno mi boš manjkal,« je zapisal.

Bil je »novo veliko ime« filma

Lofranco, rojen v Torontu in šolan na prestižni Newyorški filmski akademiji, je veljal za enega najobetavnejših igralcev svoje generacije. Prvič se je na velikem platnu pojavil leta 2013 in takoj prejel nagrado Rising Star, s čimer je napovedal meteorski vzpon.

Le leto pozneje je njegov lik Jamesa Burnsa v filmu »Jamesy Boy« postal kulten med mlajšim občinstvom. Kritiki so ga razglašali za »novo veliko ime«, občinstvo pa ga je oboževalo zaradi njegove surove energije in pristnosti.

Za seboj je pustil tudi vloge v filmih, kot so »Unbroken«, »Home«, »King Cobra« in kriminalna drama »Gotti«, v kateri je stopil ob bok Johnu Travolti in Kelly Preston. Prav »Gotti« iz leta 2018 je bil njegov zadnji film.