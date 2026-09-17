Kot strela z jasnega: konec še enega zvezdniškega zakona

Hollywoodska igralka Amanda Seyfried in njen mož Thomas Sadoski sta po devetih letih zakona sporočila, da se je njuna skupna pot končala. Par je novico potrdil v skupni izjavi in poudaril, da sta bila že nekaj časa ločena ter da se je takšna odločitev izkazala za najboljšo zanju in za njuno družino. »Že nekaj časa sva ločena in pokazalo se je, da je to prava odločitev za naju in najino družino. Vedno bova tukaj drug za drugega, in to je dobro,« sta dejala.

Spoznala sta se na odru

Seyfriedova in Sadoski sta se spoznala leta 2015, ko sta skupaj nastopala v gledališki predstavi The Way We Get By v New Yorku. Pozneje istega leta sta se ponovno srečala pri snemanju filma Zadnja beseda, v katerem sta igrala zaljubljenca. Njuna kemija z ekrana je prerasla v resnično ljubezensko zvezo. Marca 2016 sta potrdila, da sta par, pozneje istega leta pa sta se zaročila in se marca 2017 na skrivaj poročila. Sadoski je takrat povedal, da sta se z matičarjem preprosto odpravila na podeželje in se brez velikega obreda in množice gostov poročila. »Bilo je čudovito. Bilo je natanko tako, kot je moralo biti. Bila sva samo midva,« se je velikega dne spominjal igralec.

Kmalu po poroki sta postala starša

Le nekaj dni po poroki je par dobil prvega otroka, hčerko Nino. Leta 2020 se jima je rodil še sin Thomas Mlajši. Zakonca sta svoje družinsko življenje večinoma skrbno varovala pred javnostjo. Živela sta precej umaknjeno na kmetiji v zvezni državi New York, kjer sta si ustvarila mirnejše družinsko življenje. Igralka je občasno vendarle pokazala delček njihovega vsakdana, od družinske rutine in življenja z živalmi do skupnega humanitarnega dela.

Drug drugega sta javno podpirala

Čeprav sta se redko pojavljala v javnosti, sta drug drugega skozi leta tudi poklicno podpirala. Ona se je leta 2022 v zahvalnem govoru ob prejemu emmyja zahvalila svojemu možu. Skupaj sta se leta 2023 pojavila tudi na premieri serije z izvirnim naslovom The Crowded Room. Igralka je njun pristop k starševstvu nekoč opisala kot nekakšen jin in jang, Sadoski pa je govoril o tem, kako ponosen je, da lahko skupaj z ženo podpira humanitarno organizacijo War Child USA.

Še januarja letos je Amanda govorila o podpori, ki ji jo je mož nudil v obdobju, ko je prevzemala več zahtevnih igralskih projektov. Takrat je njeno družinsko življenje še vedno veljalo za pomemben del njenega vsakdana. Igralka je poudarjala, kako pomembno je zanjo, da lahko svoje delo usklajuje z družino in čim več časa preživi s svojima otrokoma. Njuna skupna izjava ob razhodu ne razkriva razloga za odločitev niti ne govori o morebitnem konfliktu med njima.

Sporočilo pa je jasno: čeprav njun zakon prihaja h koncu, želita ohraniti medsebojno podporo in predvsem poskrbeti za svojo družino. Njuna odločitev je toliko bolj odmevna, ker sta še pred nekaj meseci v javnosti delovala kot tesno povezana družina, ki je svoje življenje večinoma držala stran od hollywoodskega blišča, piše People.