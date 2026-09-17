  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZVEZDNIŠKA LOČITEV

Kot strela z jasnega: konec še enega zvezdniškega zakona

Po devetih letih zakona se razhajata Amanda Seyfried in Thomas Sadoski.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 17. 9. 2026 | 14:40
3:25
A+A-

Hollywoodska igralka Amanda Seyfried in njen mož Thomas Sadoski sta po devetih letih zakona sporočila, da se je njuna skupna pot končala. Par je novico potrdil v skupni izjavi in poudaril, da sta bila že nekaj časa ločena ter da se je takšna odločitev izkazala za najboljšo zanju in za njuno družino. »Že nekaj časa sva ločena in pokazalo se je, da je to prava odločitev za naju in najino družino. Vedno bova tukaj drug za drugega,  in to je dobro,« sta dejala.

Spoznala sta se na odru

Seyfriedova in Sadoski sta se spoznala leta 2015, ko sta skupaj nastopala v gledališki predstavi The Way We Get By v New Yorku. Pozneje istega leta sta se ponovno srečala pri snemanju filma Zadnja beseda, v katerem sta igrala zaljubljenca. Njuna kemija z ekrana je prerasla v resnično ljubezensko zvezo. Marca 2016 sta potrdila, da sta par, pozneje istega leta pa sta se zaročila in se marca 2017 na skrivaj poročila. Sadoski je takrat povedal, da sta se z matičarjem preprosto odpravila na podeželje in se brez velikega obreda in množice gostov poročila. »Bilo je čudovito. Bilo je natanko tako, kot je moralo biti. Bila sva samo midva,« se je velikega dne spominjal igralec.

Kmalu po poroki sta postala starša

Le nekaj dni po poroki je par dobil prvega otroka, hčerko Nino. Leta 2020 se jima je rodil še sin Thomas Mlajši. Zakonca sta svoje družinsko življenje večinoma skrbno varovala pred javnostjo. Živela sta precej umaknjeno na kmetiji v zvezni državi New York, kjer sta si ustvarila mirnejše družinsko življenje. Igralka je občasno vendarle pokazala delček njihovega vsakdana, od družinske rutine in življenja z živalmi do skupnega humanitarnega dela.

Drug drugega sta javno podpirala

Čeprav sta se redko pojavljala v javnosti, sta drug drugega skozi leta tudi poklicno podpirala. Ona se je leta 2022 v zahvalnem govoru ob prejemu emmyja zahvalila svojemu možu. Skupaj sta se leta 2023 pojavila tudi na premieri serije z izvirnim naslovom The Crowded Room. Igralka je njun pristop k starševstvu nekoč opisala kot nekakšen jin in jang, Sadoski pa je govoril o tem, kako ponosen je, da lahko skupaj z ženo podpira humanitarno organizacijo War Child USA.

Še januarja letos je Amanda govorila o podpori, ki ji jo je mož nudil v obdobju, ko je prevzemala več zahtevnih igralskih projektov. Takrat je njeno družinsko življenje še vedno veljalo za pomemben del njenega vsakdana. Igralka je poudarjala, kako pomembno je zanjo, da lahko svoje delo usklajuje z družino in čim več časa preživi s svojima otrokoma. Njuna skupna izjava ob razhodu ne razkriva razloga za odločitev niti ne govori o morebitnem konfliktu med njima.

Sporočilo pa je jasno: čeprav njun zakon prihaja h koncu, želita ohraniti medsebojno podporo in predvsem poskrbeti za svojo družino. Njuna odločitev je toliko bolj odmevna, ker sta še pred nekaj meseci v javnosti delovala kot tesno povezana družina, ki je svoje življenje večinoma držala stran od hollywoodskega blišča, piše People.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
PADEC SILICIJEVE ZVEZDE

Od milijarderke do zapornice

Novi dokumentarec razkriva zadnje dni Elizabeth Holmes na prostosti.
12. 9. 2026 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
POVEČALA DRUŽINO

Igralka drugo nosečnost skrivala vse do poroda

Amanda Seyfried se je razveselila sinka. Za otroka pomaga skrbeti njena mama.
30. 9. 2020 | 21:41

Več iz teme

ločitevHollywoodigralkaAmanda SeyfriedThomas Sadoski
ZADNJE NOVICE
16:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
17. 9. 2026 | 16:02
16:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE V DRUŽINI

Groza, kaj je sin počel materi, zaradi tega so ga obravnavali že leta 2017

Po prijavi oškodovanke so začeli zbirati obvestila in ugotovili, da so istega moškega zaradi tovrstnega kaznivega dejanja obravnavali že leta 2017.
17. 9. 2026 | 16:00
15:25
Bulvar  |  Glasba in film
ZABRANJENO PUŠENJE

Legendarni hiti v novi preobleki

Maribor bo naslednja postaja projekta Neuštekani, ki je že navdušil občinstvo po regiji.
17. 9. 2026 | 15:25
15:23
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ko želite več miru, a ne dlje od mesta

Na sončnem pobočju Grmade nastaja soseska Pod Šmarno goro. Zaprta skupnost združuje mir narave, sodobno udobje in hiter dostop do Ljubljane.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 15:23
15:15
Novice  |  Slovenija
NAFTA

Petrol trdi, da oskrba z gorivom ni motena, vlada obljublja, da cene ne bo dvignila na račun prispevka za energetsko učinkovitost

Vlada je danes z namenom znižanja maloprodajnih cen naftnih derivatov pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent.
17. 9. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RESNICA

Nevaren trend prhanja: strokovnjaki opozarjajo na njegove negativne posledice za kožo

Če menite, da ni dovolj, da med prhanjem gel nanesete enkrat, imajo družbena omrežja novo idejo.
17. 9. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Več kot 50 izzivov za otroke, vstop pa je brezplačen

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
15. 9. 2026 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Strah pred izgubo nas oropa možnosti za rast

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Svet
MISLI STROKOVNJAKA

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 13:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

On bi hladil, ona ogrevala: sodoben dom zmore oboje

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ko želite več miru, a ne dlje od mesta

Na sončnem pobočju Grmade nastaja soseska Pod Šmarno goro. Zaprta skupnost združuje mir narave, sodobno udobje in hiter dostop do Ljubljane.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 15:23
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
17. 9. 2026 | 14:08
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

»Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UMETNA INTELIGENCA

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 12:57
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

»Moj otrok ne mara športa.« Morda ga prepriča veslanje

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Ni vsak matični mleček enak

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal nikogar. Poglejte, kje je danes

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Podjetje ima več naročil kot leto prej

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
14. 9. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
17. 9. 2026 | 16:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki