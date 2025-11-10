  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KNJIGA SPOMINOV

Kralj brez prijateljev, denarja in domovine

Nekdanji španski monarh v knjigi trdi, da so mu prav vsi obrnili hrbet. Juan Carlos je abdiciral leta 2014, šest let pozneje pa odšel v Abu Dabi.
Juan Carlos Foto Oscar Del Pozo Afp
Juan Carlos Foto Oscar Del Pozo Afp
N. G.
 10. 11. 2025 | 08:25
1:59
A+A-

V francoščini so na petsto straneh izšli spomini nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa, ki od leta 2020 živi v izgnanstvu v Združenih arabskih emiratih. Tja se je preselil sredi pandemije covida-19, v kateri je bila Španija med huje prizadetimi: dotlej neznana in izredno nalezljiva bolezen je tam zahtevala skoraj 35.000 življenj. Vendar takrat 82-letnega kralja, ki je abdiciral leta 2014, v Abu Dabi ni pregnala epidemija, temveč je bila to posledica njegove nepriljubljenosti tako med španskim ljudstvom kot na dvoru zaradi vpletenosti v finančne škandale in razmerja z dansko-nemško pripadnico visokih družabnih krogov Corinno zu Sayn-Wittgenstein-Sayn.

Čeprav je knjigo naslovil Sprava, je njena vsebina vse prej kot to, saj toži, da so mu tako prijatelji kot lastni sin, sedanji kralj Filip VI., obrnili hrbet, da sam ne uživa nikakršne svobode, pa čeprav jo je z demokratizacijo omogočil drugim, in da je edini Španec, ki po skoraj štiridesetih letih službe ne prejema pokojnine.

Kraljevi spomini so izšli v francoščini, v španščini bodo na voljo prihodnji mesec. Foto Benoit Tessier/Reuters
Kraljevi spomini so izšli v francoščini, v španščini bodo na voljo prihodnji mesec. Foto Benoit Tessier/Reuters

Vladati je začel po smrti generala Francisca Franca, ki ga je od otroštva uvajal za svojega naslednika in s katerim se je dobro razumel. Letos mineva petdeset let od njegove smrti, a Juana Carlosa svojci niso povabili na nobeno slovesnost. V knjigi kralj, rojen leta 1938 v Italiji, medtem ko je v Španiji divjala državljanska vojna, do Franca izrazi neizmerno občudovanje. Poznala sta se od njegovega desetega leta, generala pa je obiskal tudi, ko je ta ležal na smrtni postelji. O tem je zapisal: »Prijel me je za roko in mi kot v zadnjih zdihljajih dejal: 'Vaša visokost, le eno vas prosim: ohranite državo združeno.'« 

Več iz teme

Juan CarlosŠpanijaknjiga spominov
ZADNJE NOVICE
09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
09:42
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Največja napaka pri uporabi oljčnega olja – jo delate tudi vi?

Oljke lahko dosežejo izjemno starost. Z več tisoč let starimi se ponašajo na Kreti, Sardiniji, v Črni gori, pri nas tako starih oljk zaradi »stoletnih« pozeb ni.
Julijana Bavčar10. 11. 2025 | 09:42
09:38
Bulvar  |  Tuji trači
ISKRICE

Našla je Slovenca! Priljubljena hrvaška voditeljica je zaljubljena

Voditeljica priljubljene hrvaške oddaje našla ljubezen v Sloveniji.
10. 11. 2025 | 09:38
09:15
Novice  |  Slovenija
PO PRVEM GLASOVANJU

Nika Kovač izčrpana in na robu solza: »Slabo novico imam za vse nas« (VIDEO)

Glasovanje o pobudi My voice, My choice je bilo preloženo na konec decembra, morda celo na januar.
10. 11. 2025 | 09:15
09:05
Bulvar  |  Glasba in film
NOSTALGIJA V ŠTAJERSKI PRESTOLNICI

Legendarni Plavi orkestar do zadnjega kotička napolnil dvorano Tabor (FOTO)

Plavi orkestar je v mestu ob Dravi vedno lepo sprejet gost. Tudi tokrat ni bilo nič drugače.
Marko Pigac10. 11. 2025 | 09:05
09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Kako je Petra Parovel pristala pred okrožnim sodiščem?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki