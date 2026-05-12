Selitev kralja in kraljice

Danski kralj Frederik X. in kraljica Mary sta spakirala svoje stvari in se iz palače Frederik VIII. v kompleksu Amalienborg v Kopenhagnu preselila v svoje poletno prebivališče palačo Fredensborg, ki se nahaja približno 40 kilometrov severno od glavnega mesta. Gre za tradicionalno sezonsko selitev, ki jo danska kraljeva družina opravi vsako pomlad, saj v Fredensborgu preživijo poletni del leta. Ob prihodu ju je pričakala posebna slovesnost. Njuni štirje otroci: princ Christian, princesa Isabella, princ Vincent in princesa Josephine, so bili uradno odsotni, kralj Frederik pa je ob tem pojasnil: »Tudi otroci bodo občasno prihajali sem. Ne vem točno kdaj, ampak to je tudi njihov dom in to naju zelo veseli.«

Zgodovina palače Fredensborg

Tako imenovana hiša Chancellery v Fredensborgu, kjer kraljeva družina prebiva čez poletje, je bila za ministre in državne uradnike zgrajena leta 1731 v času kralja Christiana VI. Kasneje je bila do njene smrti leta 2000 dom pokojne kraljice Ingrid, mame nekdanje danske kraljice Margrethe. Palača v baročnem slogu, je bila, dokler ni bila leta 2010 prenovljena palača Frederik VIII. v Amalienborgu, glavna, danes pa je poletna rezidenca danske kraljeve družine. Kraljevi par je ob prevzemu dvorca izvedel več trajnostnih prenov. Kraljica Mary je v intervjuju poudarila, da sta bila z možem aktivno vključena v projekt. »Od začetka do konca sva spremljala prenovo in sodelovala, kjer je bilo mogoče. Fascinantno je videti, koliko se lahko doseže z obnovo obstoječega. Vsi smo ves čas razmišljali: kako to narediti čim bolj trajnostno?« je povedala.

Avstralske korenine kraljice Mary

Mary, rojena v Tasmaniji, je otroštvo deloma preživela tudi v ZDA, kasneje pa živela v Sydneyju, kjer je leta 2000 med olimpijskimi igrami spoznala takratnega prestolonaslednika Frederika, ne da bi vedela, da je princ. Letos sta se kot kralj in kraljica prvič po kronanju januarja 2024 ponovno vrnila v Avstralijo. Obisk je vključeval več regij, med drugim Tasmanijo, Viktorijo in prestolnico Canberra, piše Hello.