Kralj je na srečanje s Harryjem in Meghan pripeljal pričo: koga in zakaj?

Kralj je na nedavno srečanje z mlajšim sinom s seboj pripeljal ženo Camillo, da bi lahko pozneje pričala o vsem, kar se je tam zgodilo, je za Page Six povedal kraljevi pisec Robert Jobson. Princ Harry in Meghan Markle sta v preteklosti v številnih intervjujih razkrila podrobnosti iz življenja kraljeve družine in izrekla več obtožb. Po intervjuju z Oprah Winfrey, dokumentarni seriji Harry & Meghan na Netflixu ter Harryjevih spominih Rezerva je Karel želel, da bi obstajal še nekdo, ki bi lahko, če bi zakonca Suseks svoje videnje dogodkov znova predstavila javnosti potrdil, kaj se je zgodilo na srečanju. Jobson poudarja, da nihče razen tistih, ki so bili navzoči, v resnici ne ve, kaj se je zgodilo med srečanjem na Highgrovu.

Družinska previdnost po izkušnjah iz preteklosti

Karlova poteza spominja na prakso pokojne kraljice Elizabete II., ki naj bi zavračala telefonske pogovore s Harryjem, če v prostoru ni bila prisotna še ena oseba. Nekoč je Suseksoma prepovedala tudi, da bi na eno izmed zadnjih srečanj z njo pripeljala fotografa. Par je želel zabeležiti prvi stik kraljice z Lilibet, svojo soimenjakinjo in najmlajšo sedaj petletno pravnukinjo. Kljub vsemu, kar se je zgodilo v zadnjih letih, je kralj po Jobsonovih besedah pristal na srečanje s sinom, snaho in vnuki zato, da nekega dne ne česa obžaloval.

»Živi z rakom in v zadnjih mesecih je imel veliko pomembnih srečanj,« je dejal Jobson, avtor knjige The Windsor Legacy (Windsorska zapuščina). Družinsko srečanje se je zgodilo ob koncu tedna, ki ga je Harry preživel v Veliki Britaniji. V tem času je izgubil sodni spor proti založbi Associated Newspapers, zavrnili so tudi njegovo prošnjo, da bi lahko bival v Buckinghamski palači. Kljub varnostnim pomislekom je Harryju uspelo pripeljati Meghan in otroka iz njunega počitniškega doma na Portugalskem, da so prvič po štirih letih obiskali Charlesa in Camillo.

Harryjeve težke besede o Camilli

Harry svojega mnenja o mačehi nikoli ni skrival. V svojih spominih Rezerva je zapisal, da sta z bratom, princem Williamom, očeta prosila, naj se ne poroči z njo. Prav tako je trdil, da ga je Camilla žrtvovala na oltarju lastnega PR-ja, saj naj bi po njegovih besedah sodelovala s tabloidnimi novinarji, da bi izboljšala svojo podobo in si olajšala pot do položaja kraljice soproge.