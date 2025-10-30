Kralj Juan Carlos iskreno o aferi s princeso Diano

Nekdanji španski kralj Juan Carlos I. je v svojih spominih, ki bodo izšli prihodnji teden zanikal, da bi imel afero s pokojno princeso Diano, piše Hello.

Bivši španski monarh, ki je leta 2014 prestol odstopil sinu, je v knjigi spregovoril o svojem odnosu z britansko kraljevo družino.

Dolgo se je namreč šušljalo, da je Juan Carlos v palači Marivent na Palmi de Mallorci, kjer sta takratni princ Charles in princesa Diana s sinovoma, princema Williamom in Harryjem med letoma 1986 in 1988 preživljala počitnice, zapeljal princeso.

V knjigi z naslovom Sprava: Spomini Juana Carlosa I. Španije, ki jo je napisala francoska novinarka Laurence Debray, Juan Carlos opisuje Diano kot hladno, redkobesedno in odmaknjeno žensko, razen kadar so bili v bližini paparaci ter zanika, da bi imel z njo kakršno koli razmerje.

Dianin biograf Andrew Morton je dejal, da je princesa Juana Carlosa orisala kot zelo poželjivega moškega. V njegovi knjigi Dame Španije, izdani leta 2013 piše, da naj bi Diana o takratnem španskem kralju rekla:

»Če sem bila z njim sama, sem se počutila nelagodno, čeprav vam lahko zagotovim, da se ni nič zgodilo.«

Juan Carlos je, čeprav že vrsto let živita ločeni življenji, še vedno poročen s 63-letno kraljico Sofijo.

Nekdanji monarh živi v izgnanstvu v Združenih arabskih emiratih, medtem ko Sofija ostaja v Španiji, kjer še vedno opravlja dobrodelno delo ter podpira sina, kralja Felipa, njegovo ženo, kraljico Letizio in njuno družino.

Juan Carlosove zunajzakonske zveze, med drugim z dansko poslovnico Corinno zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, so prispevale k njegovemu padcu in čeprav je zaradi vloge pri prehodu Španije iz diktature v demokracijo v sedemdesetih letih v svetu užival ugled, je niz škandalov močno omajal njegovo javno podobo in privedel do abdikacije.

Leta 2012 je z lovom na slone v Bocvani med gospodarsko krizo v Španiji povzročil ogorčenje. Juan Carlos se je, potem ko je špansko vrhovno sodišče začelo preiskavo njegovih finančnih poslov, leta 2020 preselil v Abu Dabi.

Knjiga bo prihodnji teden najprej izšla v Franciji, tri tedne pozneje pa še v Španiji.