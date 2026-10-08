Kralj Karel in kraljica Camilla obveščena: umorjena oseba blizu kraljeve družine

Kralj Karel in kraljica Camilla sta bila obveščena o smrti zdravnice kraljeve družine, njenega umora je obtožen njen mož. 45-letno dr. Hannah Terry so v minuli konec tedna našli mrtvo na njenem domu v Dersinghamu na robu posestva Sandringham v Norfolku, poroča The Sun. Njen mož Mark Cain je bil v torek zvečer obtožen njenega umora. Po poznejšem poročanju časnika The Telegraph je Hannah v času dogodka organizirala prenočevanje prijateljev svojih otrok.

Uspešna zdravnica je bila osebna zdravnica nekaterih starejših članov kraljeve družine, kadar so ti bivali na Sandringhamu. Mama treh sinov je devet let delala v ambulanti Heacham GP Surgery, nato pa je lansko poletje odšla, da bi lahko več časa preživela z mlado družino. Pozneje se je zaposlila v zdravstvenem centru Grimston Medical Centre v King's Lynnu, ki skrbi tudi za člane kraljeve družine. Zasebno je delala še v svojem podjetju Norfolk Sky Aesthetics.

Kaj je sporočila policija?

Norfolška policija je na svoji spletni strani sporočila: »Po smrti ženske v Dersinghamu je bil moški obtožen umora. Potem ko so v zgodnjih jutranjih urah v nedeljo, 4. oktobra 2026, na naslovu v ulici Fern Hill našli truplo ženske, je bil aretiran. Do uradne potrditve na formalnem preiskovalnem postopku je bila ženska identificirana kot 45-letna Hannah Cain. Opravljena je bila obdukcija, ki jo je odredilo ministrstvo za notranje zadeve. Vzrok smrti je še vedno predmet nadaljnje preiskave. D45-letni Mark Cain iz ulice Fern Hill v Dersinghamu je bil obtožen umora Hannah in do nadaljnega pridržan.«

Vzrok smrti še ni bil ugotovljen, Hannahini družini pa nudijo podporo posebej usposobljeni policisti. Inšpektoricaiz glavne preiskovalne ekipe policijskih enot Norfolk in Suffolk je povedala, da je preiskava še v zgodnjih fazah in da si prizadevajo ugotoviti natančne okoliščine Hannahine smrti, kralj in kraljica pa se na novico uradno še nista odzvala.