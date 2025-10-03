Kralj Karel izgublja bitko

Kralj Karel je moral priznati poraz: kljub dolgoletni bitki mu še ni uspelo iz kraljeve rezidence izseliti mlajšega brata princa Andrewa, sedaj pa je pri odločitvi, da se osramočenega vojvodo izključi z vseh kraljevih družinskih dogodkov, končno podprl še naslednika, princa Williama razkriva RadarOnline.com.

Karel in Andrew sta se že leta prepirala zaradi prinčevega vztrajanja, da ostane v rezidenci Royal Lodge, ki jo še vedno deli z bivšo ženo Sarah Ferguson.

Andrew se trmasto oklepa rezidence, enega zadnjih ostankov njegovega življenja, preden so ga povezali s preminulim obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom in so se pojavile obtožbe o spolnih napadih Epsteinove žrtve Virginie Giuffre.

Nikoli več fotografij z Williamom

Ker se Karel še vedno spopada z v javnosti neznano obliko raka, je princ William pospešil priprave na prevzem prestola.

Pričakovati je, da bo njegova vladavina močno pretresla kraljevo hišo in očitno je že začel z odločnim pritiskom na očeta, naj preneha z ohranjanjem Andrewevega ugleda in naj ga potisne povsem na rob kraljeve družine.

Eden od virov je dejal, da se po novem pravilu Andrew na fotografijah ne bo več smel pojavljati ob Williamu.

Odločitev naj bi bila sprejeta po tem, ko je po spletu zaokrožil posnetek s pogreba vojvodinje Kentske, na katerem je stric poskušal začeti pogovor z resnim nečakom, ki ga je očitno ignoriral.

Kraljevemu bratu bo prepovedano prihajati na vse kraljeve dogodke in izključen bo iz vseh družinskih srečanj, vključno z božičnimi praznovanji.

Medtem ko se bo ostala družina zbrala na tradicionalni božični večerji v Sandringhamu, Andrew ne bo dobil vabila.

Ta preobrat naj bi bil za kralja velik udarec, saj naj bi potrjeval, da sedaj dejansko odloča William.

Čeprav sta bila Karel in Andrew v sporu glede rezidence Royal Lodge, je monarh večkrat zamižal na eno oko in, odkar je postal kralj, popustil mlajšemu bratu.

Andrew je bil vabljen na večje dogodke in, za razliko od lani, tudi na kraljeve božične večerje, čeprav sta William in njegov tesni svetovalec Sir Clive Alderton to večkrat odsvetovala.

Karel je dovolil, da Sarah Ferguson, kljub temu da je od leta 1996 ločena od Andrewa in da je bila leta 2010 ujeta, kako je skušala prodajati osebne podatke o vojvodi Yorškem, ostane del kraljevega kroga.

Zadnja kaplja za kralja: sporna e-pošta Sarah Ferguson

Zadnji udarec za Karla naj bi bila objava e-poštnih sporočil Sarah Ferguson, v katerih je Epsteina opisala kot zvestega, velikodušnega in izjemnega prijatelja, in to le nekaj tednov po tem, ko je javno trdila, da je z njim prekinila stike.

To je kralju dalo nov zagon, da izseli nekdanja zakonca.

Vir je povedal: »Kralj je globoko prepričan, da Royal Lodge ne more več biti zatočišče za vojvodo in vojvodinjo Yorško. Po vsem, kar je prišlo na dan, ju želi zunaj.

Ne gre več samo za javno podobo, gre za ohranitev integritete monarhije.«