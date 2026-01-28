  • Delo d.o.o.
DOVOLJ IMA

Kralj Karel Kate Middleton postavil pred dejstvo: »Vsi moramo enkrat odrasti.«

Čeprav bi lahko kraljeva zahteva vnesla v njen zakon nemir, monarh upe polaga vanjo.
Kralj Karel III. FOTO: Reuters
Kralj Karel III. FOTO: Reuters
M. Fl.
 28. 1. 2026 | 14:07
2:48
A+A-

Kralj Karel III. je valižanski princesi poslal jasno sporočilo: spodbudil jo je, naj prevzame vodilno vlogo pri spravi v kraljevi družini, čeprav so viri opozorili, da bi to lahko vneslo nemir v njen zakon s princem Williamom. RadarOnline.com razkriva, da kralj, ki se, medtem ko nosi krono ter krmari med političnimi in osebnimi preizkušnjami, še vedno zdravi za rakom, izgublja potrpljenje zaradi spora med svojima sinovoma in verjame, da je Kate edina, ki ga lahko preseka. »Po Karlovem mnenju se ta vleče absurdno dolgo. Sooča se z resnimi zdravstvenimi izzivi in nosi breme krone, medtem pa ga nenehni družinski spori globoko frustrirajo in izčrpavajo, zato je nastopil v ostrejšem tonu ter poudaril: Vsi moramo enkrat odrasti!«, portal citira vir.

Dodaja, da je kralj odločen, da bo videl svoja vnuka, princa Archieja in princeso Lilibet, in je ne glede na nasprotovanje Williama pripravljen nadaljevati z načrtom sprave. »Monarh je spoznal, da je Kate zadnji verodostojni most med obema stranema,« je povedal eden od zaposlenih v palači in dodal: »Ničesar ji ne zapoveduje, a pričakovanje je jasno. Dal je vedeti, da se zanaša nanjo, da bo skrbno in z zadržanostjo obvladovala morebitni obisk Susseksov v Veliki Britaniji in da bo poskrbela, da se situacija ne bi še poslabšala.«

Kralj verjame še, da le Kate lahko pomiri Williamovo jezo. »Prepričan je, da, ko Williama prevzamejo čustva, ona ostaja glas, ki ga lahko pomiri. Pozna značaj svojega sina in verjame, da bo za ublažitev situacije potrebna visoka raven potrpežljivosti in diplomacije, ki jo lahko zagotovi le valižanska princesa.« Drug vir je povedal, da Karel Kate spodbuja, naj premosti ovire med njo in Meghan. »Ne pričakuje topline ali prijateljstva. Kar od nje zahteva, je vidno in iskreno prizadevanje. Sprejema, da William tega ne bo storil in da Camilla nima te namere, zato ostaja Kate edina, ki lahko pokaže to pripravljenost.«

Karel in Kate naj bi imela tesno vez, ki se je okrepila po tem, ko sta oba soočala z rakom. Kralj jo je javno večkrat označi za svojo ljubko in drago snaho. »Iskreno je prizadet zaradi tega, kako razdeljena je njegova družina. Ve, da je Harry storil marsikatero napako, a misel, da bi njegova sinova ostala sprta, ga močno bremeni, in verjame, da bi že majhna sprememba tona, ki bi jo spodbudila Kate, lahko v družino prinesla toplejše odnose.«

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
PO OPERACIJI

Zdravje monaškega princa: spremembe so zahtevale kirurški poseg

Potem ko se je po operaciji vrnil v javnost, je bila na njegovem obrazu opazna brazgotina.
19. 1. 2026 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
KRALJEVA DRUŽINA

Obupani princ Harry: po zadnjih novicah o zdravju očeta si želi tega

Viri blizu družini Sussex trdijo, da si vojvoda letos želi družinskega srečanja.
6. 1. 2026 | 09:25
Bulvar  |  Tuji trači
OZAVEŠČANJE

Britanski kralj Karel spregovoril o raku: znano, kakšno je njegovo zdravstveno stanje

Poudaril je, da devet od desetih bolnikov, ki jim odkrijejo raka na črevesju v najzgodnejši fazi, preživi vsaj pet let, med tistimi, ki jim raka diagnosticirajo pozno, pa pet let preživi le eden od desetih.
13. 12. 2025 | 14:46

kralj Karel III.princ WilliamKate MiddletonZdruženo kraljestvoprinc Harry
ZADNJE NOVICE
13:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
KAJ SE DOGAJA?

Poostrena policijska akcija v Ljubljani zaradi ropa! Ustavljajo vse avtomobile in odpirajo prtljažnike

V Ljubljani so menda oropali varnostnika. Policisti ustavljajo avtomobile in preverjajo prtljažnike.
28. 1. 2026 | 13:48
13:24
Novice  |  Svet
VIRUS NIPAH

Zaradi smrtonosnega virusa nekatere države že poostrile varnostne ukrepe na letališčih

Obstaja velik potencial, da virus sproži epidemijo, ocenjujejo pri Svetovni zdravstveni organizaciji.
28. 1. 2026 | 13:24
13:12
Novice  |  Slovenija
TELEVIZIJSKO SOOČENJE

Nika Kovač proti Anžetu Logarju: »Ljudje so všečkali burgerje, dobili pa politično stranko«

Oba sogovornika sta v razgreti razpravi ponovila svoja stališča, odločitev o morebitnih kršitvah pa prepuščata presoji Računskega sodišča.
Kaja Grozina28. 1. 2026 | 13:12
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
OBOŽUJE HRIBE

Lea Mederal Gams: v hribe tudi z vozičkom (Suzy)

V veselem planinskem vzdušju na Slavkovem domu pri Ljubljani je avtorica predstavila svojo drugo knjigo, s katero vabi v gore mamice z vozički in malčki, družine in tiste, ki ne zmorejo zahtevnejših podvigov.
28. 1. 2026 | 13:00
12:37
Novice  |  Slovenija
DISKRIMINACIJA

V trgovini v središču Ljubljane doživel šok: incident pred očmi drugih strank, kupec se je čutil ponižan

Temnopolti posameznik trdi, da ga je v eni izmed trgovin v centru Ljubljane varnostnik veliko strožje nadzoroval, ga potisnil in še kaj.
28. 1. 2026 | 12:37
12:22
Bulvar  |  Domači trači
KMETIJA ZA ODRASLE

(18+) To so vroči posnetki La Toye in Arturja izpred 15 let brez cenzure

Kmetija kot film za odrasle? Vroči posnetki La Toye in Arturja, ko sta bila tekmovalca v Kmetiji.
28. 1. 2026 | 12:22

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
