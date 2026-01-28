Kralj Karel Kate Middleton postavil pred dejstvo: »Vsi moramo enkrat odrasti.«

Kralj Karel III. je valižanski princesi poslal jasno sporočilo: spodbudil jo je, naj prevzame vodilno vlogo pri spravi v kraljevi družini, čeprav so viri opozorili, da bi to lahko vneslo nemir v njen zakon s princem Williamom. RadarOnline.com razkriva, da kralj, ki se, medtem ko nosi krono ter krmari med političnimi in osebnimi preizkušnjami, še vedno zdravi za rakom, izgublja potrpljenje zaradi spora med svojima sinovoma in verjame, da je Kate edina, ki ga lahko preseka. »Po Karlovem mnenju se ta vleče absurdno dolgo. Sooča se z resnimi zdravstvenimi izzivi in nosi breme krone, medtem pa ga nenehni družinski spori globoko frustrirajo in izčrpavajo, zato je nastopil v ostrejšem tonu ter poudaril: Vsi moramo enkrat odrasti!«, portal citira vir.

Dodaja, da je kralj odločen, da bo videl svoja vnuka, princa Archieja in princeso Lilibet, in je ne glede na nasprotovanje Williama pripravljen nadaljevati z načrtom sprave. »Monarh je spoznal, da je Kate zadnji verodostojni most med obema stranema,« je povedal eden od zaposlenih v palači in dodal: »Ničesar ji ne zapoveduje, a pričakovanje je jasno. Dal je vedeti, da se zanaša nanjo, da bo skrbno in z zadržanostjo obvladovala morebitni obisk Susseksov v Veliki Britaniji in da bo poskrbela, da se situacija ne bi še poslabšala.«

Kralj verjame še, da le Kate lahko pomiri Williamovo jezo. »Prepričan je, da, ko Williama prevzamejo čustva, ona ostaja glas, ki ga lahko pomiri. Pozna značaj svojega sina in verjame, da bo za ublažitev situacije potrebna visoka raven potrpežljivosti in diplomacije, ki jo lahko zagotovi le valižanska princesa.« Drug vir je povedal, da Karel Kate spodbuja, naj premosti ovire med njo in Meghan. »Ne pričakuje topline ali prijateljstva. Kar od nje zahteva, je vidno in iskreno prizadevanje. Sprejema, da William tega ne bo storil in da Camilla nima te namere, zato ostaja Kate edina, ki lahko pokaže to pripravljenost.«

Karel in Kate naj bi imela tesno vez, ki se je okrepila po tem, ko sta oba soočala z rakom. Kralj jo je javno večkrat označi za svojo ljubko in drago snaho. »Iskreno je prizadet zaradi tega, kako razdeljena je njegova družina. Ve, da je Harry storil marsikatero napako, a misel, da bi njegova sinova ostala sprta, ga močno bremeni, in verjame, da bi že majhna sprememba tona, ki bi jo spodbudila Kate, lahko v družino prinesla toplejše odnose.«