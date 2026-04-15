DRAMA V DRUŽINI

Kralj Karel pred drastično potezo

Za osramočenega brata noče niti slišati.
M. Fl.
 15. 4. 2026 | 13:25
Britanski Daily Mail, ki se sklicuje na neimenovane vire blizu kraljeve družine, piše, da drame v kraljevi družini še ni konec. Britanski kralj Karel III. bi lahko trajno prekinil vsak stik z bratom, nekdanjim princem Andrewem, vojvodom Yorškim. In to kljub temu, da naj bi princ Edward, vojvoda Edinburški in princesa Anne izrazila zaskrbljenost za njegovo stanje.

Novica, da naj bi princ Edward skrivaj obiskal brata Andrewa na posestvu Sandringham, je sprožila ugibanja o morebitni otoplitvi odnosa družine do osramočenega padlega princa. Ta ugibanja so se še okrepila po trditvah, da se je zaradi skrbi zanj nedavno oglasila tudi princesa Anne. Viri blizu dvora pa trdijo, da podobne poteze kralja Karla III. ne gre pričakovati. Eden izmed njih je za medije  izjavil, da ni nobene možnosti, da bi kralj naredil tak korak, in da bi lahko minilo zelo veliko časa, preden bi se brata sploh znašla v isti sobi.

Odnos je bil napet že prej

Po navedbah istih virov odnos med Karlom in Andrewem nikoli ni bil posebej tesen, napetosti naj bi obstajale že dolgo pred škandalom, povezanim z Jeffreyjem Epsteinom. Dodatni razkol naj bi nastal, ko je kralj dobil občutek, da mu je brat lagal, česar mu ni pripravljen zlahka odpustiti. V celotni zgodbi Karel ne nastopa le kot brat, temveč predvsem kot monarh, zato naj bi zaščito krone in institucije postavil pred osebni odnos. To naj bi bila meja, ki jo je postavil že davno.

Po besedah anonimnih virov razlog za njegovo distanco ni le ugled, temveč tudi morebitno pravno tveganje. Vsak zasebni stik ali pogovor z bratom bi lahko, če bi se njegov pravni položaj še zapletel, predstavljal dodatno težavo. Po enem od virov bi Andrewevi odvetniki v takem primeru lahko skušali doseči, da kralj priča ali da se njuna komunikacija uporabi v postopku, kar bi bilo ustavno in institucionalno zelo občutljivo vprašanje.

Zaskrbljena Edward in Anne

Za razliko od kralja naj bi se Edward in Anne vseeno odločila za stik z Andrewem. Po pisanju Daily Maila njun motiv ni sprava, temveč skrb zaradi njegove osamitve in psihičnega stanja po letih škandalov, pritiskov in umiku iz javnosti. Eden od virov pravi,  da na zadeve predvsem gledata kot na družinsko dramo ter ne želita, da bi brat ostal popolnoma odrezan od vseh.

To po navedbah virov še ne pomeni širšega izboljšanja zadev znotraj kraljeve družine. Odnos med bratoma je namreč že leta obremenjen z razlikami v značaju, pogledih na javno službo in osebnimi zamerami. Karel naj bi od nekdaj nezaupljivo gledal na bratov pristop k javnemu življenju in se bal, da bi lahko škodoval monarhiji. Daily Mail navaja tudi trditev Andrewevega biografa Andrewa Lownieja, da je princ dolga leta gojil zamero do kralja, saj naj bi ga imel za šibkega in verjel, da bi bil sam primernejši za vlogo monarha. Tišina s prestola naj bi bila le vrhunec dolgoletnega razdora. Karel naj bi dokončno potegnil črto in se odločil, da bo institucijo postavil pred vse drugo, tudi če to pomeni dokončen zlom že tako krhkega odnosa z mlajšim bratom.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
ROYAL MAUNDY

Kraljeva velikonočna miloščina: Karel III. razdelil posebne kovance 77 moškim in 77 ženskam

Na veliki četrtek v Anglikanski cerkvi priredijo Royal Maundy. Starejšim slovesno razdelijo majhne srebrne kovance.
4. 4. 2026 | 06:35
Bulvar  |  Tuji trači
NAČRTI

Kralj Karel odhaja v Ameriko, to sporoča Trump

Uradni obisk Združenih držav Amerike je potrdila palača.
1. 4. 2026 | 09:00

ZADNJE NOVICE
14:10
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

To sladico smo včasih jedli vsi – danes pa je skoraj ne najdete več

Emona kocke so nekoč veljale za eno najbolj priljubljenih domačih sladic. Če iščete preizkušen recept, ki uspe vsakič, ste na pravem mestu.
Jasmina Pirnar Krope15. 4. 2026 | 14:10
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ne boste verjeli, kam lahko vstopite ta vikend: vrata odpirajo tudi skriti domovi

Festival OHS ponuja na ogled več kot sto arhitekturnih projektov, vpogled v sodobne domove, med njimi tudi nekatere, ki smo jih predstavili v preteklem letu.
Aleksandra Zorko15. 4. 2026 | 14:00
13:48
Novice  |  Slovenija
PETROL PAY

Konec prve slovenske digitalne denarnice mBills, ki je orala ledino enajst let pred svojim časom

mBills je bila ena prvih digitalnih denarnic v Sloveniji in s tem pionir mobilnega plačevanja še preden smo Slovenci digitalni denar povsem posvojili. Vendar se nikoli ni razširila v množično uporabo zaradi hitrega razvoja drugih bančnih aplikacij in globalnih fintech rešitev.
15. 4. 2026 | 13:48
13:45
Novice  |  Slovenija
PONOVNO ODPIRA VRATA

To je največja drevesna hiša, stoji že 11 let

Postavili so jo v celjskem mestnem parku, lani jo je obiskalo skoraj 40 odstotkov več ljudi kot leto prej.
Mojca Marot15. 4. 2026 | 13:45
13:40
Novice  |  Slovenija
POLITIČNI OBRAČUNI

Poglejte, kako vulgarno je bivša poslanka SDS udarila po Zoranu Stevanoviću

Predvolilni zapisi Mojce Škrinjar kažejo na izrazito ostro retoriko do današnjega predsednika državnega zbora.
15. 4. 2026 | 13:40
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
DRAMA V DRUŽINI

Kralj Karel pred drastično potezo

Za osramočenega brata noče niti slišati.
15. 4. 2026 | 13:25

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
