Kralj Karel pred drastično potezo

Britanski Daily Mail, ki se sklicuje na neimenovane vire blizu kraljeve družine, piše, da drame v kraljevi družini še ni konec. Britanski kralj Karel III. bi lahko trajno prekinil vsak stik z bratom, nekdanjim princem Andrewem, vojvodom Yorškim. In to kljub temu, da naj bi princ Edward, vojvoda Edinburški in princesa Anne izrazila zaskrbljenost za njegovo stanje.

Novica, da naj bi princ Edward skrivaj obiskal brata Andrewa na posestvu Sandringham, je sprožila ugibanja o morebitni otoplitvi odnosa družine do osramočenega padlega princa. Ta ugibanja so se še okrepila po trditvah, da se je zaradi skrbi zanj nedavno oglasila tudi princesa Anne. Viri blizu dvora pa trdijo, da podobne poteze kralja Karla III. ne gre pričakovati. Eden izmed njih je za medije izjavil, da ni nobene možnosti, da bi kralj naredil tak korak, in da bi lahko minilo zelo veliko časa, preden bi se brata sploh znašla v isti sobi.

Odnos je bil napet že prej

Po navedbah istih virov odnos med Karlom in Andrewem nikoli ni bil posebej tesen, napetosti naj bi obstajale že dolgo pred škandalom, povezanim z Jeffreyjem Epsteinom. Dodatni razkol naj bi nastal, ko je kralj dobil občutek, da mu je brat lagal, česar mu ni pripravljen zlahka odpustiti. V celotni zgodbi Karel ne nastopa le kot brat, temveč predvsem kot monarh, zato naj bi zaščito krone in institucije postavil pred osebni odnos. To naj bi bila meja, ki jo je postavil že davno.

Po besedah anonimnih virov razlog za njegovo distanco ni le ugled, temveč tudi morebitno pravno tveganje. Vsak zasebni stik ali pogovor z bratom bi lahko, če bi se njegov pravni položaj še zapletel, predstavljal dodatno težavo. Po enem od virov bi Andrewevi odvetniki v takem primeru lahko skušali doseči, da kralj priča ali da se njuna komunikacija uporabi v postopku, kar bi bilo ustavno in institucionalno zelo občutljivo vprašanje.

Zaskrbljena Edward in Anne

Za razliko od kralja naj bi se Edward in Anne vseeno odločila za stik z Andrewem. Po pisanju Daily Maila njun motiv ni sprava, temveč skrb zaradi njegove osamitve in psihičnega stanja po letih škandalov, pritiskov in umiku iz javnosti. Eden od virov pravi, da na zadeve predvsem gledata kot na družinsko dramo ter ne želita, da bi brat ostal popolnoma odrezan od vseh.

To po navedbah virov še ne pomeni širšega izboljšanja zadev znotraj kraljeve družine. Odnos med bratoma je namreč že leta obremenjen z razlikami v značaju, pogledih na javno službo in osebnimi zamerami. Karel naj bi od nekdaj nezaupljivo gledal na bratov pristop k javnemu življenju in se bal, da bi lahko škodoval monarhiji. Daily Mail navaja tudi trditev Andrewevega biografa Andrewa Lownieja, da je princ dolga leta gojil zamero do kralja, saj naj bi ga imel za šibkega in verjel, da bi bil sam primernejši za vlogo monarha. Tišina s prestola naj bi bila le vrhunec dolgoletnega razdora. Karel naj bi dokončno potegnil črto in se odločil, da bo institucijo postavil pred vse drugo, tudi če to pomeni dokončen zlom že tako krhkega odnosa z mlajšim bratom.