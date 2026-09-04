Kraljeva družina zaradi nove poteze tarča kritik

Norveška se poslavlja od kralja Haralda V., ki je umrl v 90. letu starosti, in dogajanja pred njegovim zadnjim slovesom že vzbujajo veliko zanimanja javnosti. Posebno pozornost je pritegnil prihod 29-letnega Mariusa Borga Høibyja sina nove kraljice Mette-Marit iz njene zveze pred poroko s kraljem Haakonom VIII. Høiby, ki je bil potem, ko je bil spoznan za krivega dveh posilstev in vrste drugih kaznivih dejanj, junija obsojen na štiri leta zapora, je trenutno v hišnem priporu na kraljevem posestvu Skaugum. Med pritožbenim postopkom nosi elektronsko zapestnico. Kljub temu je dobil posebno dovoljenje, da zapusti posestvo in se družini pridruži ob slovesu od kralja, ki ga je med odraščanjem doživljal kot dedka.

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V ponedeljek je tako sodeloval pri prenosu kraljeve krste iz kraljeve palače do dvorne kapele. Po poročanju tujih medijev je bil med slovesnostjo ob drugih članih družine, njegova prisotnost pa ni ostala neopažena. Ob njem so se od kralja poslovili novi kralj Haakon VIII., prestolonaslednica Ingrid Alexandra, princ Sverre Magnus, princesa Märtha Louise ter njene tri hčere Maud, Leah in Emma Behn. Slovesnosti se je udeležila kraljica Mette-Marit, za katero je bil to eden prvih javnih nastopov po smrti tasta in prihodu njenega moža na norveški prestol. Prisotna je bila tudi Haraldova vdova, kraljica Sonja.

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Njegova prisotnost razdelila javnost

Høibyjev prihod je sprožil različne odzive. Del javnosti meni, da mu glede na težo kaznivih dejanj, za katera je bil obsojen, ne bi smeli dovoliti tako vidne vloge pri slovesu od kralja. Na družbenih omrežjih je najti številne negativne komentarje. Nekateri menijo, da bi morali z njim ravnati kot z vsakim drugim obsojencem, drugi pa njegovo vključitev v kraljeve slovesnosti označujejo kot neprimerno do žrtev. Po drugi strani del javnosti poudarja, da je bil Harald desetletja pomemben del Høibyjevega življenja. Čeprav Marius biološko ni bil njegov vnuk in ni član nasledstvene vrste norveškega prestola, je odraščal ob kraljevi družini, potem ko se je njegova mati leta 2001 poročila s takratnim prestolonaslednikom Haakonom.

Høiby je tik pred Haraldovo smrtjo dobil dovoljenje, da ga obišče v bolnišnici, potrjeno je tudi, da bo lahko zapustil hišni pripor in se udeležil kraljevega pogreba. »Državni tožilec je ocenil, da obstajajo razlogi za odobritev Høibyjeve prošnje za izredni izhod, ki jo je vložil v povezavi s smrtjo. Izredni izhod je bil odobren,« je izjavila policijska tožilka Oda Karterud. Njegov pravni primer že več mesecev pretresa Norveško. Junija je bil po dolgotrajnem sojenju obsojen na štiri leta zapora zaradi dveh posilstev in drugih kaznivih dejanj, med drugim nasilja nad nekdanjo partnerico. Za še dve obtožbi posilstva je bil oproščen. Na del sodbe se je pritožil, zato postopek še ni pravnomočno končan.

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Polemika se odpira v posebej občutljivem trenutku za norveško monarhijo. Po Haraldovi smrti je prestol prevzel njegov sin Haakon VIII., ki je že prisegel pred norveškim parlamentom. Ob njem je bila njegova hči in naslednica Ingrid Alexandra, medtem ko se Mette-Marit zaradi zdravstvenih težav dogodka ni mogla udeležiti. Nova kraljica v zadnjih mesecih okreva po presaditvi pljuč, ki jo je prestala junija. Pljučno fibrozo so ji diagnosticirali že leta 2018, nedavni zapleti po presaditvi pa so jo znova oddaljili od dela uradnih obveznosti.

Smrt kralja Haralda je medtem velik del države združila v žalosti. Na tisoče Norvežanov se mu poklanja, njegov pogreb je predviden za 9. september. Na njem bo znova tudi Marius Borg Høiby. Njegova prisotnost ob slovesu od človeka, ob katerem je odraščal, je tako postala ena najbolj kontroverznih tem prvih dni novega obdobja norveške monarhije.