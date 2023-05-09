Kraljeve dame so za zgodovinski dan izbrale belino (FOTO)

Slovesnosti, rajanj in druženj, ki so spremljali sobotno kronanje kralja Karla III., je počasi konec in življenje na Otoku se vrača v ustaljene tirnice. Še vedno pa odmevajo odzivi na zgodovinski dogodek in analize, tudi modne. Če je bilo samo kronanje precej predvidljivo, saj gre za tradicijo, ki jo je lahko Karel III. le do določene mere spremenil in moderniziral, saj je želel, da dogodek odraža čase, v katerih živimo, ter njegovo osebnost in prepričanja, pa so mnogi komaj čakali, da uzrejo dvorne dame oziroma njihova oblačila. Še posebno nestrpno so modni navdušenci po vsem svetu čakali, da bodo uzrli valižansko princeso, znano modno ikono, ki navduši vsakič, ko se pojavi v javnosti. In tudi tokrat ni razočarala.

Odrekle so se tiaram

Čeprav so se dame odrekle tiaram, ki so sicer nepogrešljiv modni dodatek na gala prireditvah in slovesnostih, si je Kate privoščila naglavni dodatek, ki je močno spominjal na tiaro, ujemajočega se, le v nekoliko manjši izvedbi, je na glavo posadila tudi svoji edini hčerki, princesi Charlotte. Kulturni zgodovinar Benjamin Wild meni, da je bila odločitev, da na slovesnosti ne bodo nosile tiar, predvsem sporočilo, da želi kraljeva družina delovati bolj moderno in bližje ljudem, obenem pa sta kroni, ki so ju poveznili na glavo kralja Karla III. in kraljice Camille, toliko bolj zasijali in imeli večji pomen. Ni pa Wild komentiral Katine odločitve, da dogovora ne spoštuje povsem in izbere naglavno okrasje, tako zelo podobno tiari, čeprav bistveno manj razkošno in dragoceno. Oba obroča sta bila namreč izdelana iz srebra ter namesto z diamanti in drugimi dragimi kamni ozaljšana s kristali.

Pod ogrinjalom je Kate nosila obleko s podpisom modne hiše Alexander McQueen. FOTO: Toby Melville/Reuters

Mama in hči sta bili usklajeni tudi pri oblačilih, obe sta se odločili za belo. Kate so obleko zasnovali in izdelali pri britanski modni hiši Alexander McQueen, kjer so že povzročili pravo evforijo, ko so pred 12 leti princesi izdelali poročno obleko. Tokratna je bila seveda veliko bolj skromna, a zato polna simbolizma. Kate se je namreč odločila pokloniti kraljevini in rob krila so krasile umetelno izvezene cvetlice, ki prestavljajo dele Velike Britanije – angleško vrtnico, škotski osat, valižansko narciso in irsko štiriperesno deteljico, s čimer se je poklonila pokojni kraljici Elizabeti II., cvetovi, ki prestavljajo posamezna ljudstva in države kraljestva, so namreč krasili njeno poročno obleko. Ker je Elizabeta II. Kate leta 2019 podelila viteško odlikovanje kraljevega viktorijanskega reda, si je princesa na slovesnost ob kronanju prek čudovite bele obleke nadela ogrinjalo in pripadajoče okrasje omenjenega reda. Kate pa se je na ta zgodovinski dan poklonila tudi pokojni tašči, princesi Diani, saj je nosila diamantne uhane z biseri, ki so nekoč pripadali prav njej.

Ker je Elizabeta II. Kate leta 2019 podelila viteško odlikovanje kraljevega viktorijanskega reda, si je princesa prek obleke nadela ogrinjalo in pripadajoče okrasje omenjenega reda.

Navdušila je tudi Camilla, ki si nekoč ni pretirano belila glave z oblačili, zadnja leta pa tudi ona poskrbi, da na posebnih dogodkih sije ob svojem možu. In v soboto je pogosto zasijala tudi dobesedno. Nosila je namreč čudovito ogrlico, ki jo sestavlja 25 vse prej kot diskretnih diamantov, in ti so se zalesketali vsakič, ko se je vanje ujel soj luči v Westminstrski opatiji. Ogrlica je bila izdelana leta 1858 za kraljico Viktorijo. Tudi Camilla je nosila belo obleko, izdelal jo je britanski modni oblikovalec Bruce Oldfield, in tudi njeno so krasile izvezene cvetlice. Z manjšimi je bila posuta vsa obleka, simbolizirale so njeno in kraljevo ljubezen do narave in vrtnarjenja, ramena pa so krasile zlate vrtnice, osati, deteljice in narcise.