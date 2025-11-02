Kraljevski škandal stoletja, princ Andrew naj bi na Tajskem naročil 40 prostitutk

Britanski kraljevski zgodovinar in biograf Andrew Lownie trdi, da je vojvoda Yorški, princ Andrew Mountbatten-Windsor, med štiridnevnim potovanjem v Tajsko živel razkošno in naročil 40 prostitutk, ki so mu jih pripeljali v hotel s petimi zvezdicami.

Lownie, ki se že dolgo ukvarja z razvpitim princem, pravi, da so bila ta potovanja plačana z denarjem britanskih davkoplačevalcev, čeprav so se uradno predstavljala kot trgovinska misija Združenega kraljestva.

V pogovoru za britanski podcast Daily Maila je Lownie razkril, da je Andrew v začetku 2000-ih zlorabljal svojo vlogo trgovinskega odposlanca, da je lahko potoval po svetu na stroške države. »Vedno si je dodal še dva tedna zasebnega časa. Torej – mi plačamo pot, on pa gre uživat,« je dejal zgodovinar.

Andrew je bil takrat star 41 let in je po besedah Lownieja »lovil številne ženske« ter doživljal klasično krizo srednjih let.

Princ Andrew FOTO: Toby Melville Reuters

Princ je zahteval hotel s petimi zvezdicami – ne ambasade

Lownie je izpostavil slavno potovanje v Tajsko, namenjeno proslavi rojstnega dne tamkajšnjega kralja. Andrew je uradno predstavljal britansko monarhijo, a je vztrajal, da bo bival v najdražjem hotelu v Bangkoku, ne pa v veleposlaništvu, kjer bi bilo vse plačano.

»V štirih dneh so mu pripeljali 40 prostitutk. Vse to so omogočili diplomati in drugi ljudje iz kroga okoli njega,« pravi zgodovinar. Več virov, med njimi tudi član tajske kraljeve družine, je po navedbah Lownieja potrdilo to šokantno zgodbo.

Promiskuitetno vedenje, znano v diplomatskih krogih

Ian Proud, nekdanji vodja političnega oddelka britanskega veleposlaništva v Bangkoku, je za medije potrdil, da je bilo Andrewjevo promiskuitetno vedenje javna skrivnost.

»Tudi na zasebna potovanja je prihajal, da bi se srečeval z ženskami. Takrat smo imeli zelo malo nadzora,« je dejal Proud in dodal, da je princ pogosto izbiral isti hotel, »ker mu je bil všeč nočni klub v kleti z ‘lahkimi ženskami’.«

Izgubil naslove, časti in dom v Windsoru

Škandal ima zdaj resne posledice. Princ Andrew je bil uradno izbrisan s Službenega seznama plemstva, kar pomeni prvi korak k odvzemu vseh njegovih nazivov. Kljub temu ostaja osmi v vrsti za britanski prestol, za princem Williamom, njegovimi otroki ter princem Harryjem in njegovimi.

Kljub temu ostaja osmi v vrsti za britanski prestol. FOTO: Toby Melville Reuters

Odstraniti bi ga bilo mogoče le s posebnim zakonom parlamenta, ki bi moral dobiti tudi soglasje vseh kraljestev Commonwealtha.

Epsteinova senca in kraljeva sramota

Buckinghamska palača je potrdila, da je Andrew prostovoljno zapustil svojo rezidenco v Windsoru, potem ko se je pritisk zaradi njegove povezanosti z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom še povečal.

Čeprav princ vse obtožbe zanika, je palača njegovo vedenje označila za 'resno napako v presoji'.

V uradnem sporočilu so zapisali: »Njegovo veličanstvo je danes sprožilo uradni postopek za odvzem nazivov, stilov in časti princu Andrewu. Od zdaj naprej bo znan kot Andrew Mountbatten-Windsor.«

Od princa do propadlega playboya

Nekoč priljubljeni princ in junak britanske mornarice se je prelevil v enega najbolj osramočenih članov kraljeve družine.

Njegovo ime je danes sinonim za škandale, razvrat in zlorabo položaja – in javnost se sprašuje, ali bo Buckinghamska palača tokrat res dokončno pretrgala vezi z njim, poroča index.hr.