  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZVRAT V PETZVEZDIČNEM HOTELU

Kraljevski škandal stoletja, princ Andrew naj bi na Tajskem naročil 40 prostitutk

Škandal ima zdaj resne posledice.
Fotografija je simbolična.  FOTO: Athit Perawongmetha, Reuters

Fotografija je simbolična.  FOTO: Athit Perawongmetha, Reuters

Princ Andrew FOTO: Toby Melville Reuters

Princ Andrew FOTO: Toby Melville Reuters

Kljub temu ostaja osmi v vrsti za britanski prestol. FOTO: Toby Melville Reuters

Kljub temu ostaja osmi v vrsti za britanski prestol. FOTO: Toby Melville Reuters

Fotografija je simbolična.  FOTO: Athit Perawongmetha, Reuters
Princ Andrew FOTO: Toby Melville Reuters
Kljub temu ostaja osmi v vrsti za britanski prestol. FOTO: Toby Melville Reuters
A. G.
 2. 11. 2025 | 15:25
A+A-

Britanski kraljevski zgodovinar in biograf Andrew Lownie trdi, da je vojvoda Yorški, princ Andrew Mountbatten-Windsor, med štiridnevnim potovanjem v Tajsko živel razkošno in naročil 40 prostitutk, ki so mu jih pripeljali v hotel s petimi zvezdicami.

Lownie, ki se že dolgo ukvarja z razvpitim princem, pravi, da so bila ta potovanja plačana z denarjem britanskih davkoplačevalcev, čeprav so se uradno predstavljala kot trgovinska misija Združenega kraljestva.

V pogovoru za britanski podcast Daily Maila je Lownie razkril, da je Andrew v začetku 2000-ih zlorabljal svojo vlogo trgovinskega odposlanca, da je lahko potoval po svetu na stroške države. »Vedno si je dodal še dva tedna zasebnega časa. Torej – mi plačamo pot, on pa gre uživat,« je dejal zgodovinar.

Andrew je bil takrat star 41 let in je po besedah Lownieja »lovil številne ženske« ter doživljal klasično krizo srednjih let.

Princ Andrew FOTO: Toby Melville Reuters
Princ Andrew FOTO: Toby Melville Reuters

Potovanja so bila plačana z denarjem britanskih davkoplačevalcev.

Princ je zahteval hotel s petimi zvezdicami – ne ambasade

Lownie je izpostavil slavno potovanje v Tajsko, namenjeno proslavi rojstnega dne tamkajšnjega kralja. Andrew je uradno predstavljal britansko monarhijo, a je vztrajal, da bo bival v najdražjem hotelu v Bangkoku, ne pa v veleposlaništvu, kjer bi bilo vse plačano.

»V štirih dneh so mu pripeljali 40 prostitutk. Vse to so omogočili diplomati in drugi ljudje iz kroga okoli njega,« pravi zgodovinar. Več virov, med njimi tudi član tajske kraljeve družine, je po navedbah Lownieja potrdilo to šokantno zgodbo.

Promiskuitetno vedenje, znano v diplomatskih krogih

Ian Proud, nekdanji vodja političnega oddelka britanskega veleposlaništva v Bangkoku, je za medije potrdil, da je bilo Andrewjevo promiskuitetno vedenje javna skrivnost.

»Tudi na zasebna potovanja je prihajal, da bi se srečeval z ženskami. Takrat smo imeli zelo malo nadzora,« je dejal Proud in dodal, da je princ pogosto izbiral isti hotel, »ker mu je bil všeč nočni klub v kleti z ‘lahkimi ženskami’.«

Izgubil naslove, časti in dom v Windsoru

Škandal ima zdaj resne posledice. Princ Andrew je bil uradno izbrisan s Službenega seznama plemstva, kar pomeni prvi korak k odvzemu vseh njegovih nazivov. Kljub temu ostaja osmi v vrsti za britanski prestol, za princem Williamom, njegovimi otroki ter princem Harryjem in njegovimi.

Kljub temu ostaja osmi v vrsti za britanski prestol. FOTO: Toby Melville Reuters
Kljub temu ostaja osmi v vrsti za britanski prestol. FOTO: Toby Melville Reuters

Odstraniti bi ga bilo mogoče le s posebnim zakonom parlamenta, ki bi moral dobiti tudi soglasje vseh kraljestev Commonwealtha.

Epsteinova senca in kraljeva sramota

Buckinghamska palača je potrdila, da je Andrew prostovoljno zapustil svojo rezidenco v Windsoru, potem ko se je pritisk zaradi njegove povezanosti z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom še povečal.

Čeprav princ vse obtožbe zanika, je palača njegovo vedenje označila za 'resno napako v presoji'.

V uradnem sporočilu so zapisali: »Njegovo veličanstvo je danes sprožilo uradni postopek za odvzem nazivov, stilov in časti princu Andrewu. Od zdaj naprej bo znan kot Andrew Mountbatten-Windsor.«

Od princa do propadlega playboya

Nekoč priljubljeni princ in junak britanske mornarice se je prelevil v enega najbolj osramočenih članov kraljeve družine.

Njegovo ime je danes sinonim za škandale, razvrat in zlorabo položaja – in javnost se sprašuje, ali bo Buckinghamska palača tokrat res dokončno pretrgala vezi z njim, poroča index.hr.

Več iz teme

britanski princ Andrewprinc AndrewVelika Britanijaškandalbritanska kraljeva družinakraljeva družinaBuckinghamska palačaJeffrey EpsteinprostitutkeTajska
ZADNJE NOVICE
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
ZNANSTVENI ŠOK

Nepričakovano odkritje: mali asteroid Kiron razvija svoje obroče sredi našega Osončja

Astronomi končno razkrili vesoljski misterij in ujeli v živo rojstvo obročev skrivnostnega Kirona.
2. 11. 2025 | 14:35
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
PARANORMALNO

Znani Slovenci o paranormalnih izkušnjah: Luči so bile prižgane, a Tilna nikjer (Suzy)

Ljudje smo veliko več kot samo razumska bitja. Nekateri znajo pogledati tudi onkraj videnega in otipljivega. V dimenzijo, ki ji vladajo nevidne sile.
2. 11. 2025 | 14:25
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
INCIDENT

Ceca na koncertu šokirala občinstvo! Poglejte, kaj se je zgodilo (VIDEO)

Srbska pevka je nastopila v Velesu v Severni Makedoniji.
2. 11. 2025 | 13:25
13:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KRANJ

Mladoletniki z nevarno pirotehniko! Policija staršem: Vam je vseeno za vaše otroke?

O dejanju so obvestili starše, zoper mladoletnika pa bodo podali obdolžilni predlog pristojnemu okrajnemu sodišču.
2. 11. 2025 | 13:05
12:45
Novice  |  Slovenija
PESTRO NA ŠUBIČEVI 4

Pirc Musarjeva prižgala svečko Alešu v spomin, poslanec Vrtovec ogorčen: Ko predsednici kriminalci dajo »obljubo«, da ne bodo ...

Poslanci bodo nov teden začeli z dvema izrednima sejama.
2. 11. 2025 | 12:45
12:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
»NI IMEL SLABIH NAMENOV«

Šok pri sosedih! Egipčan (42) večkrat poljubil deklico: V moji državi to ni kaznivo

Pričakal jo je na ulici, jo z rokami prijel za glavo in poljubil ...
2. 11. 2025 | 12:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki