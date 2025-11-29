Kraljica Camilla je postala detektivka

Britanska kraljica Camilla, znana po ljubezni do knjig in spodbujanju branja, tudi prek svoje fundacije Kraljičina bralna soba (The Queen's Reading Room), je postala lik v novem kriminalnem trilerju enega njenih najljubših avtorjev Petra Jamesa. Roman Jastreb je mrtev, del njegove priljubljene serije o nadzorniku Royu Graceu, vključuje kraljico Camillo, ki naj bi osebno dovolila uporabo svojega imena, da bi bil privlačnejši za bralce.

Avtor kriminalke naj bi se med pripravami na roman posvetoval s Camillo in drugimi viri iz palače.

Zgodba se začne napeto: kraljica je na kraljevem vlaku na poti na uradne sestanke, ko se vlak iztiri, kmalu sledi eksplozija, v kateri umre njen osebni tajnik, sir Peregrine Greaves, in pretresena Camilla se začne spraševati, ali je bila morda prav ona resnična tarča napada, in se tako zaplete v vlogo ljubiteljske detektivke.

Tudi resnični dogodki

Po opisu založnika roman vključuje tudi resnične dogodke, kot je obnova Buckinghamske palače, ter spletkarjenje, povezano z redkimi umetninami in neprecenljivimi predmeti iz kraljeve zbirke. Peter James naj bi se med pripravami na roman posvetoval s Camillo in drugimi viri iz palače, kar mu je omogočilo, da je realistično prikazal kraljevsko vsakdanjost, izvedel nekaj podrobnosti iz vsakdanjika kraljeve družine ter jih spretno prepletel s kriminalno zgodbo, ki bo zanimiva širšemu občinstvu, piše Page six.

Peter James je dobil dostop v zakulisje dogajanja v Buckinghamski palači. FOTO: Wikipedia

Kraljica Camilla je torej že dolgo strastna bralka in zavezana spodbujanju pismenosti. Leta 2023 je prav zato ustanovila dobrodelno organizacijo Kraljičina bralna soba, ki se posveča promociji branja v Združenem kraljestvu in širše. Na spletni strani projekta navajajo, da v Združenem kraljestvu le eden od dveh odraslih v enem letu prebere knjigo, kar želijo z različnimi pobudami spremeniti. Camilla za vsak letni čas predstavi izbor štirih svojih najljubših knjig. Med nedavnimi priporočili so se znašle Francoska suita, Ženska v belemin Drakula

V Združenem kraljestvu le eden od dveh odraslih prebere eno knjigo na leto. FOTO: Eternalcreative/Getty Images