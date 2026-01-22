  • Delo d.o.o.
Kraljica countryja praznuje, a leta ji ne prizanašajo

Zaščitni znak Dolly Parton so velike lasulje in prsi.
Posnela je tudi rock album. FOTO: Anna Gordon/Reuters

Dolly Parton se je s pesmimi borila za pravice žensk.

Zaigrala je v filmu Jeklene magnolije (Steel Magnolias) iz leta 1989. FOTO: Profimedia

A. B.
 22. 1. 2026 | 07:19
A+A-

»Vse najboljše za tvoj 80. rojstni dan!« je ta ponedeljek velikokrat slišala ameriška pevka Dolly Parton, pravijo ji tudi kraljica countryja. Za seboj ima že več kot 60 let dolgo kariero z 49 studijskimi albumi in več kot 100 milijoni prodanih plošč. Na vrh glasbenih lestvic se je uvrstila pogosteje kot katera koli druga country glasbenica. Približno 3000 pesmi je že napisala. Med najbolj znanimi je zagotovo Jolene. Pa tudi I Will Always Love You iz leta 1973, ki je postala svetovno znana šele, ko jo je za svojo vzela Whitney Houston; njena izvedba se bo oboževalcem filma Telesni stražar (The Bodyguard) iz leta 1992 za vedno vtisnila v spomin. Partonova se je pred dvema letoma in pol v pogovoru za BBC 2 Radio spominjala, kako je bila ista pesem zelo všeč tudi Elvisu Presleyju. Ter da je tudi sam naredil njeno različico. A pred snemanjem pesmi se je premislila, saj je želela imeti v celoti nadzor nad avtorskimi pravicami. In to vse do danes. Njeno prepričanje, da je skladba najpomembnejša avtorska pravica, kar jih ima kdo v lasti, se je namreč že večkrat izkazalo za preroško.

Country je zvrst popularne glasbe, ki izhaja iz tradicionalne ljudske, narodne glasbe ameriškega podeželja.

Partonova ni znana le po svojem žametnem glasu, ampak tudi po stasu. Vedno je rada izstopala z ogromno kodrasto lasuljo, močnimi ličili, kozmetičnimi operacijami in svetlo bleščečimi kostumi, ki so poudarjali njen ozki pas in velike prsi. Podobi, ki je spominjala na punčke Barbie, se nikoli ni odrekla.

Tudi rockerica

Z albumom Here You Come Again leta 1977 je iz countryja prešla v pop glasbo. V svojih pesmih je večkrat obsojala prikrajšanost žensk in spodbujala njihovo moč (pesem Just Because I'm a Woman). V 80. letih prejšnjega stoletja je njena uspešnica Coat of Many Colors iz leta 1971, ki so jo imele rade krščanske družine, postala mavrična himna. Tudi sama je bila botra drag queenov. Pevka je v Hollywoodu dosegla uspeh tudi kot igralka v komediji Nine to Five z Jane Fonda in Lily Tomlin. Leta 1983 je s Kennyjem Rogersom zapela duet v pesmi Islands in the Stream, ki so jo napisali Bee Gees in je postala velika uspešnica.

Mislim, da bog še ni končal z mano in da jaz še nisem končala svojega dela.

Pred štirimi leti je bil sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla. Sprva je bila proti temu, saj je menila, da ni rock zvezda. Po prejetju te časti pa je takoj zavila v studio in posnela rock album. Album s priredbami Rockstar, na katerem je nastopila skupaj z legendami, kot so Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Sting in Sheryl Crow, je izšel leta 2023. Pevka ima v zadnjem času zdravstvene težave. Zaradi teh je odpovedala koncerte. Ko je njena sestra pozvala oboževalce, naj molijo zanjo, so mnogi mislili, da jo do smrti loči le še kakšen korak ali dva. A Partonova jih je takoj pomirila. »Nisem še mrtva,« jih je spomnila v videoposnetku in dodala: »Mislim, da bog še ni končal z mano in da jaz še nisem končala svojega dela.«

