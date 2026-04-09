Kraljica ketamina dobila zaporno kazen! Tragična smrt zvezdnika Prijateljev dobila sodni epilog

Jasveen Sangha, preprodajalka drog, ki so povzročile smrt igralca Matthewa Perryja, zvezdnika televizijske serije Prijatelji, je bila v sredo obsojena na 15 let zapora, so poročali ameriški mediji, ki se sklicujejo na dokumente sodišča v Los Angelesu. Dobaviteljica, znana kot kraljica ketamina, je septembra lani krivdo po petih točkah obtožnice priznala. Tožilstvo je zahtevalo 15-letno zaporno kazen, medtem ko je obramba trdila, da je bila 42-letnica v priporu od aretacije avgusta 2024 in da je za zapahi preživela dovolj časa. Po navedbah tožilstva je obtožena med drugim priskrbela odmerek anestetika ketamina, ki je leta 2023 privedel do smrti priljubljenega ameriško-kanadskega igralca.

Sanghova, ki ima ameriško in britansko državljanstvo, se je na sodišču za svoja dejanja opravičila in dejala, da jo je globoko sram. Tudi sama se je borila z odvisnostjo, a je po aretaciji droge opustila, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Igralcu je obtoženka v tednih pred njegovo smrtjo prek posrednika prodala več kot 50 odmerkov ketamina, na dan igralčeve smrti naj bi zvezdniku njegov asistent priskrbel vsaj tri odmerke. Kot so povedali tožilci, so morali po naročilu Sanghove njeni pomočniki izbrisati vsa sporočila, povezana z nakupi drog, in zakriti sledi. Oblasti so v njeni rezidenci na severu Hollywooda odkrile tudi večje količine različnih drog, vključno z metamfetaminom in ekstazijem. Po Perryjevi smrti so aretirali tudi dva zdravnika, asistentko in igralčevega znanca. Perryja, ki je že pred smrtjo javno spregovoril o svojem boju z odvisnostjo, so 28. oktobra 2023 našli mrtvega v masažni kadi na njegovem domu v Los Angelesu. Star je bil 54 let. Pod zdravniškim nadzorom naj bi se zdravil s ketaminom za zdravljenje depresije in tesnobnosti.

Rojen 19. avgusta 1969 je igralec z vlogo Chandlerja Binga v seriji Prijatelji postal ena največjih zvezd svoje generacije. V seriji, ki so jo snemali deset sezon od leta 1994 do leta 2004, je igral ob Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisi Kudrow, Mattu LeBlancu in Davidu Schwimmerju. Perry je nato nastopil tudi leta 2021 v posebni oddaji Friends: The Reunion, v kateri se je vseh šest prijateljev ponovno zbralo pred kamero. Petkrat je bil nominiran za nagrado emmy, ki pa je ni nikoli prejel. Pred leti je izšla tudi njegova avtobiografija, v kateri je podrobno opisal svoj boj z odvisnostjo, poskuse odvajanja in posledice odvisnosti. »Moral bi biti mrtev,« je zapisal v prologu.