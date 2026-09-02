Kraljica ob krsti kralja pustila ganljivo zadnje sporočilo

Norveška kraljica Sonja je, medtem ko se tamkajšnja kraljeva družina pripravlja na njegovo zadnje slovo, ob krsti svojega moža, kralja Haralda V., pustila ganljivo sporočilo. Kralj Harald je v starosti 89 let preminil minuli petek, s Sonjo sta bila poročena 58 let. V ponedeljek so krsto pokojnega monarha iz Rdeče sobe kraljeve palače prenesli v kapelo palače, kjer bo ostala do državnega pogreba 9. septembra. Tam se bodo lahko Norvežani prišli poklonit pokojnemu kralju. Ob krsti sta dva venca iz belega cvetja. Kraljica Sonja je svojemu dodala sporočilo v norveščini: »Takk for et godt liv«, kar pomeni »Hvala ti za lepo življenje«, poroča revija Hello.

Spoznala sta se leta 1959, poročila devet let pozneje

Harald in Sonja sta se spoznala na zabavi leta 1959, vendar je bilo njuno razmerje sprva skrivnost. Sonja namreč ni bila plemkinja, razmerje med pripadnikom kraljeve družine in meščanko pa takrat ni bilo dovoljeno. Za dovoljenje za poroko sta morala čakati dolgih devet let. Na koncu jima ga je podelil takratni kralj Olav V. Poročila sta se leta 1968 v katedrali v Oslu. Le dan po Haraldovi smrti, 28. avgusta, je kraljica Sonja obeležila njuno 58. obletnico poroke. Kraljeva družina je takrat objavila več njunih skupnih fotografij, med drugim tudi črno-belo fotografijo z njune poroke, na kateri plešeta. Ob objavi so se spomnili tudi Haraldovih besed iz leta 2013: »Ne verjamem, da lahko kdorkoli živi življenje brez ljubezni.«

Posebna broška za zadnje slovo

Vdova se je ob prenosu posmrtnih ostankov v kapelo možu poklonila tudi z izbiro nakita. Nosila je broško krojaškega ceha kraljice Maud, ki jo je podedovala od moževe babice, kraljice Maud. Broška z diamanti in biseri je iz leta 1896, ko se je princesa Maud Valižanska poročila s princem Carlom Danskim. Bila je eno od njenih poročnih daril. Ko sta Maud in Carl leta 1905 postala norveška kraljica Maud in kralj Haakon VII., je broška postala del kraljeve zbirke nakita. Izbira nakita je tako imela poseben simbolni pomen: poleg spomina na kraljevo družino je tudi opomnik na dolgo tradicijo, ki jo je Sonja negovala skupaj z možem. Po skoraj 60 letih skupnega življenja bo kraljica Sonja zdaj morala nadaljevati življenje brez človeka, s katerim je preživela večino svojega odraslega življenja.