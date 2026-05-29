Kraljico sprejeli v bolnišnico

Oseminosemdesetletno norveško kraljico Sonjo so zaradi težav s srcem v sredini tega tedna sprejeli v bolnišnico, je potrdila tamkajšnja kraljeva palača. V izjavi so zapisali: »Njeno veličanstvo kraljico so zaradi težav s srcem sprejeli v nacionalno bolnišnico. Kraljica ima srčno fibrilacijo in srčno popuščanje, zato bo zaradi preiskav in opazovanja nekaj dni hospitalizirana.« Bolnišnico je že zapustila, je pa hospitalizacija nastopila le teden dni po tem, ko je morala odpovedati več obveznosti, med drugim kosilo z indijskim premierjem Narendra Modijem.

Takrat je palača sporočila, da je razlog srčna fibrilacija oziroma motnje srčnega ritma in da njene prihodnje obveznosti predvidoma ne bodo prizadete. Sonja je v preteklosti že imela težave s srcem, januarja 2025 so jo med smučarskim izletom prav tako sprejeli v bolnišnico. Tam je ostala nekaj ur, dokler se njen srčni utrip ni normaliziral, nato pa sledil načrtovan poseg vgradnje srčnega spodbujevalnika v bolnišnici Rikshospitalet v Oslu.

Težave z zdravjem v norveški kraljevi družini

Vendar kraljica ni edina članica norveške kraljeve družine, ki se sooča z zdravstvenimi težavami. Njen sin, prestolonaslednik Haakon, je v torek medijem povedal, da je njegova žena, princesa Mette-Marit, resno bolna in da se njeno stanje v zadnjem času slabša. Pojasnil je: »Prestolonaslednica je resno bolna in mislim, da se je njeno stanje v zadnjem času nekoliko poslabšalo. Skrbi me za njeno zdravje. V vsakdanjem življenju uporablja kisik, kar nekoliko pomaga. Zadnjih šest mesecev je šlo kar dobro, vendar obstajajo različna obdobja. Poskušamo se znajti po najboljših močeh.«

Mette-Marit so leta 2018 diagnosticirali pljučno fibrozo. Jeseni je palača razkrila, da se je njeno stanje poslabšalo. Trenutno je na čakalnem seznamu za presaditev pljuč, Haakon pa ni mogel povedati, kdaj bo poseg izveden. Tudi kralj Harald je bil v zadnjih letih večkrat hospitaliziran. Februarja letos so ga zaradi okužbe in dehidracije sprejeli v bolnišnico na Tenerifu, kjer je dopustoval.

Palača je takrat sporočila, da je njegovo stanje dobro. V kasnejšem uradnem sporočilu so dodali, da se kralj dobro odziva na zdravljenje in da hitro okreva. V izjavi so zapisali: »Danes bo odpuščen iz bolnišnice. Kljub temu bo kraljevi par nadaljeval zasebno bivanje na Tenerifu. Odločitev o vrnitvi domov še ni bila sprejeta. Kraljev zdravnik bo na Tenerifu ostal še nekaj dni in bo spremljal njegovo okrevanje,« povzema Hello magazine.