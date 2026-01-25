  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZBIJALA JE MITE

Kralju Karlu je vrnila darilo: kaj je počela najbolje plačana japonska gejša

Navdihnila je znameniti film, a ko ga je videla, je vložila tožbo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Reuters
Fotografija je simbolična. FOTO: Reuters
M. Fl.
 25. 1. 2026 | 15:00
A+A-

Mineko Iwasaki je bila najbolj znana gejša na Japonskem in je življenje posvetila ohranjanju tradicionalne umetnosti in kulture. Njena avtobiografija je osvetlila zapleteno življenje gejš, rušila stereotipe in razkrivala resničnost tega poklica. Mnogi namreč še danes zmotno verjamejo, da so bile gejše prostitutke. To ni le napačno, temveč tudi globoko žaljivo do žensk, ki so življenje namenile eni najzahtevnejših oblik tradicionalne umetnosti, na kar je Mineko Iwasaki opozarjala vrsto let. Njena življenjska zgodba je očarala svet, hkrati jo je tudi drago stala, piše stilkurir.rs.

V zgodovino se je zapisala kot najbolje plačana gejša na Japonskem, ženska, ki je zabavala svetovne voditelje, kraljeve družine in hollywoodske zvezde ter letno zaslužila več sto tisoč dolarjev. A cena takšnega življenja je bila izjemno visoka. Njeno ime je postalo svetovno znano zaradi romana Spomini gejše, ki ga je napisal Arthur Golden, in istoimenskem filmu. Čeprav je bila knjiga zamišljena kot poskus razbijanja stereotipov, se je zgodilo ravno nasprotno.

Izdaja, ki jo je skoraj zlomila

V začetku devetdesetih let je Mineko v dobri veri pristala, da bo pod strogo anonimnostjo Arthurju Goldnu razkrila zakulisje življenja gejš. Zahodu je želela pomagati bolje razumeti japonsko kulturo. Vendar je, ko je bila knjiga objavljena, doživela šok. Njeno ime se je pojavilo v zahvalah, vsebina romana pa je gejše prikazovala kot seksualne delavke, vključno z navedbami o prodaji nedolžnosti. »Ko sem prebrala knjigo, sem resno razmišljala o samomoru,« je pozneje priznala. Zahtevala je, da Golden popravi navedbe in izda novo izdajo. Ker je to zavrnil, je sledila tožba. Pisatelj se je branil z argumentom, da je lik gejše kompleksen in izmišljen, vendar je sodišče razsodilo v prid Mineko Iwasaki. Prejela je znatno denarno odškodnino in se odločila, da bo svojo zgodbo v knjigi Gejša iz Giona povedala sama.

Od revščine do elitne umetnosti

Rodila se je leta 1949 kot Masako Tanaka v družini obubožanega aristokrata Shinetsuja Tanake. Bila je najmlajša od enajstih otrok. Že pri petih letih so jo poslali v Kjoto, v okiyo,  hišo, kjer se deklice šolajo za gejše. Lastnica hiše, gospa Oima, je v njej prepoznala poseben talent in jo formalno posvojila. Tako je Masako postala Mineko Iwasaki. Od šestega leta se je učila tradicionalnih plesov, glasbe, kaligrafije, bontona in čajne ceremonije. Ples je bil njena največja ljubezen.

V intervjuju za rusko televizijo NTV se je spominjala srečanja z legendarno balerino Majo Plisecko: »Šele ko se naučiš hoditi, se lahko naučiš plesati. Maja Plisecka je plesala umirajočega laboda in Labodjega jezera. Pri nas obstaja zgodba o hčeri čaplje. Podobnosti so velike. Zanimalo jo je, kako plešejo gejše.« Pri 15 letih je postala maiko (vajenka gejše) in pri 21 polnopravna ter najbolj iskana gejša na Japonskem.

Slava, denar in nasilje za nasmehom

Mineko Iwasaki je zabavala ameriškega predsednika Geralda Forda, režiserja Elio Kazana in člane britanske kraljeve družine. Srečanje s kraljico Elizabeto II. je pustilo grenak priokus, saj ni niti poskusila jedi, pripravljenih v njeno čast. Mladi princ Charles se je z njo spogledoval in ji podaril pahljačo z avtogramom. Ona mu jo je vrnila. »Če bi jo obdržala, bi užalila druge moške, ki so mi izkazovali pozornost,« je pozneje pojasnila. Čeprav je imela nešteto snubcev, je imela tudi sovražnike. Kolegica ji je v kimono zabadala igle, zavrnjeni moški so jo pretepali s palicami, prišlo je celo do poskusov posilstva. Spala je le tri ure na dan in zaslužila tudi do 500.000 dolarjev letno.

Ljubezen, padec in novo življenje

Prvo ljubezen je doživela z igralcem Shintarom Katsujem, poročenim moškim, skoraj dvakrat starejšim od nje. Z njim je imela tudi prvo intimno izkušnjo, a do poroke nikoli ni prišlo. »Bila sem brezglavo zaljubljena. Ta strast me je spremenila,« je zapisala. Njeno zdravje se je kmalu resno poslabšalo. Težave z ledvicami so jo skoraj stale življenja. Pri 29 letih je, razočarana nad togim sistemom, ki se ni želel spreminjati, zapustila poklic. Srečo je pozneje našla z umetnikom in restavratorjem Jiničirōjem Satom. Poročila sta se leta 1982, dobila hčer Kozuko, imenovano Koko, mož pa je prevzel njen priimek. Danes živijo mirno v okolici Kjota. 76-letna Mineko slika in restavrira umetniška dela. »Jaz sem najsrečnejši človek na svetu. Imel sem neverjetno srečo,« je nekoč povedal njen mož.

Sorodni članki

Novice  |  Svet
OBLEGANE

Prepovedali selfieje z gejšami

Turisti oblegajo Japonsko, ki je v pričakovanju poletnih olimpijskih iger. Žrtve radovednežev s telefoni so predvsem gejše.
8. 11. 2019 | 12:40

Več iz teme

gejšaspominiJaponskaživljenjska zgodba
ZADNJE NOVICE
15:15
Bulvar  |  Zanimivosti
SE STRINJATE?

Praktični Kranjčani in zadržani Novomeščani: tako nas vidi umetna inteligenca

Po vzoru Britancev smo preverili, kaj o meščanih meni ChatGPT. Originalno vprašanje so postavili raziskovalci Univerze v Oxfordu.
25. 1. 2026 | 15:15
15:00
Bulvar  |  Tuji trači
RAZBIJALA JE MITE

Kralju Karlu je vrnila darilo: kaj je počela najbolje plačana japonska gejša

Navdihnila je znameniti film, a ko ga je videla, je vložila tožbo.
25. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
STOP ALKOHOLU

Trije ključni razlogi, da se pitje alkohola ne splača več

Zakaj opustitev alkohola dolgoročno spremeni telo?
Miroslav Cvjetičanin25. 1. 2026 | 15:00
14:45
Novice  |  Slovenija
PROMETNA SIGNALIZACIJA

Ste videli ta prometni znak na slovenskih cestah? Večina ne ve, kaj pomeni, pa vi? (FOTO)

Vas je ta znak pri Brniku že zmedel? Inštruktorica vožnje Marjetka Kramžar je pojasnila, kaj prometni znak pomeni.
Nina Čakarić25. 1. 2026 | 14:45
13:57
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PROMETNA NESREČA

Strašna tragedija: v predoru na avtocesti umrl 29-letnik, 24-letnik hudo poškodovan

Do nesreče je prišlo na Hrvaškem iz smeri Delnic proti Reki.
25. 1. 2026 | 13:57
13:27
Bulvar  |  Glasba in film
V STOŽICAH

Razprodani v rekordnem času, Blaž Švab: »Razjokal sem se. Od sreče«

Modrijani se pripravljajo na kar dve Noči Modrijanov.
Mojca Marot25. 1. 2026 | 13:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki