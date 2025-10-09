Kriva je Melania Trump: iz prodaje so umaknili izvode knjige

Založba HarperCollins UK je sporočila, da je iz nedavno objavljene knjige Privilegirani: Vzpon in padec družine York (Entitled: The Rise and Fall of the House of York) odstranila nepotrjene trditve o prvi dami ZDA Melanii Trump ter se ji opravičila.

»HarperCollins UK je pred kratkim izdala knjigo avtorja Andrewa Lownieja z naslovom Privilegirani: Vzpon in padec družine York. V sodelovanju z avtorjem smo iz knjige odstranili odlomke, ki so se nanašali na nepotrjene trditve o prvi dami ZDA Melanii Trump,« je založba zapisala v izjavi, objavljeni na omrežju X.

»Izvodi knjige, ki vsebujejo te omembe, bodo trajno umaknjeni iz prodaje. HarperCollins UK se prvi dami opravičuje.«

Melania Trump je nato to izjavo delila tudi na svojem profilu na omrežju X.

Knjiga, ki govori o britanskem princu Andrewu in njegovi nekdanji ženi Sarah Ferguson, vključuje tudi poglavje o prinčevih povezavah z zdaj že pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

The Telegraph je avgusta poročal, da je knjiga v približno 60.000 izvodih vsebovala trditev, da je Donalda Trumpa njegovi sedanji ženi predstavil Epstein.

Vendar je bila ta potem, ko je prva dama Amerike zagrozila s tožbo proti Hunterju Bidnu, sinu nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna zaradi izjave v intervjuju, da naj bi Epstein seznanil njo in njenega moža, odstranjena.

V svojih spominih iz leta 2024 je prva dama zapisala, da je svojega moža spoznala leta 1998 na zabavi v newyorškem Kit Kat Klubu, poroča Newsweek.