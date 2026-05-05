  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BOJKOT

Kriva sta Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez: zvezde prestižni prireditvi obrnile hrbet

Kar nekaj velikih imen ni bilo na enemu najpomembnejših modnih večerov.
FOTO: Danny Moloshok/Reuters
FOTO: Danny Moloshok/Reuters
M. Fl.
 5. 5. 2026 | 13:25
2:57
A+A-

Letošnja izvedba prestižnega dogodka Met Gala v New Yorku je sprožila val kritik v modnih in širših krogih javnosti. Glavna razloga sta sponzorstvo in soorganizacija Jeffa Bezosa ter njegove žene Lauren Sánchez, kar mnogi vidijo kot simbol pretirane komercializacije dogodka. Med tistimi, ki so zavrnili udeležbo, so najbolj prepoznavna imena modne in filmske scene. Nekateri se odkrito ne strinjajo z novo smerjo dogodka, drugi so odsotnost utemeljili s poslovnimi obveznostmi ali preprosto preobremenjenostjo. V ozadju se vse pogosteje omenja nezadovoljstvo nad tem, da je gala večer, nekoč simbol prestiža in ustvarjalnosti, postal platforma za razkazovanje finančne moči. Cena vstopnic dosega tudi do 100.000 dolarjev (približno 94.000 evrov), kar dodatno spodbuja kritike o elitizmu.

Med najbolj izstopajočimi odsotnimi je Meryl Streep, katere odločitev, da ne pride, je tako v Hollywoodu kot v modnem svetu dvignila precej prahu. Njena odsotnost je še posebej zgovorna glede na čas, gala poteka le nekaj dni po premieri filma Hudičevka v pradi 2, v katerem ponovno igra neizprosno Mirando Priestly, za katero mnogi verjamejo, da jo je navdihnila dolgoletna organizatorica Met Gale Anna Wintour. Na letošnjem seznamu gostov ni bilo tudi Zendaye, stalne udeleženke Met Gale, ki je sedem let zapored navduševala na rdeči preprogi. Po razpoložljivih informacijah se je igralka odločila izpustiti večer po intenzivnem obdobju dela in promocije prihajajočih projektov. Župan Velikega jabolka Zohran Mamdani pa je izjavil, da je dogodek proti vsemu, v kar verjame.

Kljub vse glasnejšim kritikam je Anna Wintour poskušala omiliti polemike in je javno pohvalila Lauren Sánchez Bezos ter njen prispevek dogodku. »Mislim, da bo Lauren izjemno dragocena okrepitev za muzej in sam dogodek. Zelo sem hvaležna za njeno neverjetno velikodušnost … navdušeni smo, da je del tega večera.«

Bezosov vpliv sprožil polemike

Vloga Jeffa Bezosa kot ključnega financerja in častnega sopredsedujočega je sprožila burne odzive. Kritiki trdijo, da tehnološki milijarderji vse bolj oblikujejo dogodek, ki je bil nekoč namenjen modnim hišam in ustvarjalcem. V New Yorku so se celo pojavili plakati, ki so pozivali k bojkotu, z očitki glede poslovnih praks Amazona in političnih stališč njegovega ustanovitelja. Čeprav organizatorji poudarjajo, da gre za humanitarni dogodek za Kostumografski inštitut newyorškega Muzeja umetnosti, se javno dojemanje vse bolj spreminja. Za nekatere je to še vedno vrhunec mode in kulture, drugi pa menijo, da gala večer izgublja avtentičnost in postaja simbol prepleta kapitala in slavnih osebnosti, povzema T- portal.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
ZAVRNIL POVABILO

Newyorškega župana ne bo na Met Gali, to je razlog

Zohran Mamdani zavrnil povabilo na glamurozno modno prireditev. Na vsakoletnem festivalu zbirajo sredstva za muzej umetnosti.
28. 4. 2026 | 12:13

Več iz teme

Met GalaNew YorkmodaJeff BezosAnna Wintour
ZADNJE NOVICE
14:31
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
14:25
Lifestyle  |  Stil
IZ NOVE ONEPLUS

Znana Slovenka iskreno: Drznem si povedati, da mi je pošiljal neprimerna sporočila

Izšla je nova Onaplus! V majski številki so se nam zaupali Urška Klakočar Zupančič, Katarina Venturini, Iztok Mlakar, Pia Prezelj, Ana Kordeš in drugi.
5. 5. 2026 | 14:25
14:15
Bulvar  |  Glasba in film
SPRING BREAK

Razprodana Lanterna v ritmu pomladi (FOTO)

Od jutranje joge do žura do zore. Spring Break znova privabil množico mladih.
5. 5. 2026 | 14:15
14:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
14:12
Bulvar  |  Glasba in film
NARODNOZABAVNA GLASBA

Ansambel Brez skrbi na velikem odru, ciljajo tudi na festivale

Šest mladih nadarjenih glasbenikov je nastopilo na Alpskem večeru. Za zdaj preigravajo znane viže, a ustvarjajo tudi svoje, ki jih bomo še slišali.
Mojca Marot5. 5. 2026 | 14:12
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Strokovnjaki svarijo: to napako na vrtu maja dela skoraj vsak – in škodi naravi

Če trato maja pustimo rasti, lahko ustvarimo do desetkrat več hrane za opraševalce in hkrati spodbudimo večjo biotsko raznovrstnost na vrtu.
Katja Žnidar5. 5. 2026 | 14:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Doživetje, o katerem bodo zaposleni še dolgo govorili

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki