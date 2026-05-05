Kriva sta Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez: zvezde prestižni prireditvi obrnile hrbet

Letošnja izvedba prestižnega dogodka Met Gala v New Yorku je sprožila val kritik v modnih in širših krogih javnosti. Glavna razloga sta sponzorstvo in soorganizacija Jeffa Bezosa ter njegove žene Lauren Sánchez, kar mnogi vidijo kot simbol pretirane komercializacije dogodka. Med tistimi, ki so zavrnili udeležbo, so najbolj prepoznavna imena modne in filmske scene. Nekateri se odkrito ne strinjajo z novo smerjo dogodka, drugi so odsotnost utemeljili s poslovnimi obveznostmi ali preprosto preobremenjenostjo. V ozadju se vse pogosteje omenja nezadovoljstvo nad tem, da je gala večer, nekoč simbol prestiža in ustvarjalnosti, postal platforma za razkazovanje finančne moči. Cena vstopnic dosega tudi do 100.000 dolarjev (približno 94.000 evrov), kar dodatno spodbuja kritike o elitizmu.

Med najbolj izstopajočimi odsotnimi je Meryl Streep, katere odločitev, da ne pride, je tako v Hollywoodu kot v modnem svetu dvignila precej prahu. Njena odsotnost je še posebej zgovorna glede na čas, gala poteka le nekaj dni po premieri filma Hudičevka v pradi 2, v katerem ponovno igra neizprosno Mirando Priestly, za katero mnogi verjamejo, da jo je navdihnila dolgoletna organizatorica Met Gale Anna Wintour. Na letošnjem seznamu gostov ni bilo tudi Zendaye, stalne udeleženke Met Gale, ki je sedem let zapored navduševala na rdeči preprogi. Po razpoložljivih informacijah se je igralka odločila izpustiti večer po intenzivnem obdobju dela in promocije prihajajočih projektov. Župan Velikega jabolka Zohran Mamdani pa je izjavil, da je dogodek proti vsemu, v kar verjame.

Kljub vse glasnejšim kritikam je Anna Wintour poskušala omiliti polemike in je javno pohvalila Lauren Sánchez Bezos ter njen prispevek dogodku. »Mislim, da bo Lauren izjemno dragocena okrepitev za muzej in sam dogodek. Zelo sem hvaležna za njeno neverjetno velikodušnost … navdušeni smo, da je del tega večera.«

Bezosov vpliv sprožil polemike

Vloga Jeffa Bezosa kot ključnega financerja in častnega sopredsedujočega je sprožila burne odzive. Kritiki trdijo, da tehnološki milijarderji vse bolj oblikujejo dogodek, ki je bil nekoč namenjen modnim hišam in ustvarjalcem. V New Yorku so se celo pojavili plakati, ki so pozivali k bojkotu, z očitki glede poslovnih praks Amazona in političnih stališč njegovega ustanovitelja. Čeprav organizatorji poudarjajo, da gre za humanitarni dogodek za Kostumografski inštitut newyorškega Muzeja umetnosti, se javno dojemanje vse bolj spreminja. Za nekatere je to še vedno vrhunec mode in kulture, drugi pa menijo, da gala večer izgublja avtentičnost in postaja simbol prepleta kapitala in slavnih osebnosti, povzema T- portal.