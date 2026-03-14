SPOMINI

Kriza Danijele Martinović: »Nisem vedela, kaj se bo zgodilo …«

V pogovoru se je dotaknila nevšečnosti, ki jo je doletela povsem nepričakovano.
M. Fl.
 14. 3. 2026 | 06:00
Danijela Martinović žari, razlog za to je ljubezenska idila z Josipom Plavićem. Zaupala je, kako romantičen je njen izbranec, spomnila pa se je tudi obdobja, ko se je, kot pravi sama, soočila s krizo obstoja. Vse podrobnosti je razkrila za hrvaški Magazin: »Resnično samo uživava v trenutku in to bi priporočila prav vsakemu: da se, kolikor je mogoče, sprosti in uživa v trenutku. Nama je tako lepo, da bi si želela, da bi se vsaka ženska lahko počutila tako, kot se jaz počutim zdaj.«

Pojasnila je, kakšen je Josip: »Ko so ga ljudje prvič videli, se je zdelo, da njegov videz ni ravno združljiv z mano, a ko naju vidijo skupaj, to razumejo. Najina pogleda na življenje in doživljanje sveta sta enaka. V nekaterih trenutkih je dovolj že, da se samo pogledava, zato mislim, da večje romantike sploh ni. Kar zadeva drugih podrobnosti, ki bi jih vsaka ženska verjetno rada slišala, teh je res veliko, vendar mi je kar malo nerodno o tem govoriti v javnosti, ker se bojim, da bi bilo napačno razumljeno.«

V pogovoru se je dotaknila krize, ki jo je doletela povsem nepričakovano. Pred približno desetimi leti je morala zaradi težav z glasilkami nekaj časa popolnoma molčati. »To se mi je v življenju zgodilo dvakrat. Prvič v začetku 2000-ih in to je bilo eno najbolj intenzivnih obdobij mojega življenja. Takrat nisem imela psihološke podpore, mislim pa, da bi jo potrebovala, saj sem se srečala s pravo krizo obstoja, nisem vedela, kaj se bo zgodilo. Preprosto sem ostala brez glasu. Zdravnik mi je predpisal mesec dni popolne tišine. Ker sem zelo disciplinirana, v tem mesecu res nisem izrekla niti ene besede. Ko sem prišla na pregled, je rekel: ‘Vau, ko bi imel več takšnih pacientov. Vidim, da so se glasilke pozdravile.’ Toda strah je ostal in potrebovala sem precej časa, da sem ga premagala.« Navdihnjena in srečna Danijela pripravlja nov album, ki bo brez dvoma poln čustev, ki jih trenutno doživlja, ugiba portal Showbuzz.

