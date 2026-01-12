Kruta zahteva Brooklyna Beckhama, njegova žena šla še korak dlje

Družinska drama Beckhamovih je narasla do te mere, da je Brooklyn Beckham staršema zagrozil z odvetniki in jima prepovedal vsakršen neposreden stik, temveč naj bi komunicirali le še preko pravnih zastopnikov. Britanski mediji navajajo, da je prišlo celo do izmenjave uradnih pisem med pravnima ekipama Brooklyna in njegovih staršev Davida ter Victorie Beckham. Čeprav proti nobeni strani ni bil sprožen sodni postopek, niti ni obstajala pravna podlaga za uradno tožbo, je bilo pismo poslano kot jasna zahteva: Brooklyn si ne želi neposrednega stika s staršema niti javnih objav o sebi na družbenih omrežjih. Po navedbah enega od virov naj bi bilo Davidu Beckhamu izrecno rečeno, da lahko s sinom komunicira izključno prek odvetniške pisarne Schillings, poroča Daily Mail.

Do takšne poteze je prišlo po tem, ko je bil Brooklyn, kot je prepričan sam, deležen vrste zlonamernih izpadov in uhajanja informacij v medije o njegovi ženi Nicoli Peltz Beckham. Posebej so ga prizadele trditve, da je ujetnik in pod njenim nadzorom, kar je razumel kot napad na njun zakon. Razmere so se dodatno zaostrile tik pred božičem, ko je Brooklyn na družbenih omrežjih blokiral starše ter brata Romea in Cruza. Do takrat je družina spremljala in všečkala njegove objave, prav to naj bi bila po navedbah virov, blizu paru, kaplja čez rob in v nasprotju z njegovo željo, naj njega in soprogo pustijo pri miru. Mlada zakonca naj bi bila zaradi objav Brooklyninih staršev na instagramu tako vznemirjena, da sta se ponoči zbujala v skrbi, kaj bi se o njiju lahko pojavilo čez noč.

»Res bi bilo v duhu praznikov, če bi jih Beckhamovi za zdaj preprosto pustili pri miru. To, koga nekdo spremlja na instagramu, ne bi smelo biti novica. Nicola in Brooklyn tega ne komentirata. Želita si le miru,« je povedal eden od virov. Čeprav sta obe strani občasno skušali umiriti napetosti, se je razdor poglobil: Brooklyn in Nicola se nista pojavila na Davidovih praznovanjih 50. rojstnega dne, Brooklyn novembra očetu tudi ni javno čestital ob podelitvi viteškega naziva. In njegova žena je stopila še korak naprej ter zadala nov udarec moževi družini: z družbenih omrežij je odstranila vse sledi Beckhamovih, tako da na njenem profilu ni niti ene fotografije z njimi.