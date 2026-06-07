Kruto spoznanje Matta Damona: »Že pred 20 leti sem rekel Benu ...«

Zvezdnik novega filma režiserja Christopherja Nolana se je opozoril na neizprosno naravo svojega poklica, ki ne prizanaša nikomur niti največjim legendam, kot je Tom Cruise. Čeprav danes velja za enega največjih hollywoodskih zvezdnikov in ima za seboj več kot 80 filmskih projektov, se 55-letni Matt Damon dobro zaveda minljivosti slave in dejstva, da filmska industrija vse manj stavi na starejše igralce. Delo pri filmski priredbi Homerjeve Odiseje vidi kot eno zadnjih priložnosti za sodelovanje pri tako velikem projektu. Zato je brez oklevanja sprejel vse zahtevne pogoje snemanja na odprtem morju in v neizprosnih vremenskih razmerah.

Najtežje snemanje v karieri

Damon ni skrival, kako fizično naporno je bilo snemanje filma Odiseja, katerega proračun naj bi znašal kar 250 milijonov dolarjev. Režiser Christopher Nolan je vztrajal pri uporabi praktičnih učinkov in resničnih lokacij, brez zanašanja na računalniško ustvarjene prizore in ozadja. »Prišel sem na nekatere lokacije in si mislil: kdo za vraga je sploh pomislil, da je tukaj mogoče snemati film?« je priznal igralec, ko se je spominjal snemanja na šestih različnih lokacijah po svetu.

Po njegovih besedah so se člani ekipe pogosto tolažili, da bo naslednja lokacija lažja od prejšnje. »Med seboj smo se šalili, da nismo imeli niti ene lahke lokacije. Vedno smo si rekli: No, Islandija bo zagotovo lažja. Potem pa smo prišli tja in dež je padal skoraj vodoravno, mi pa smo zmrzovali. Islandija je bila dobesedno v slogu: Držite mi pivo,« se je pošalil Damon.

Nolanova odločitev, da čim več prizorov posname brez trikov, je šla tako daleč, da so zvezdnika med snemanjem prizorov s sirenami dejansko privezali na jambor ladje sredi odprtega oceana. »Za igralca je nekaj posebnega v tem, da vnaprej ve, da ni nobenih skrivnosti. Točno sem vedel, v kaj se spuščam,« je povedal.

Opozorilo za Toma Cruisa in negotovost poklica

Ko je razmišljal o svoji dolgoletni karieri v Hollywoodu, se je spomnil pogovora s svojim najboljšim prijateljem in sodelavcem Benom Affleckom, v katerem sta govorila o negotovosti igralskega poklica. Po njegovih besedah je že pred več kot dvema desetletjema spoznal, kako nepredvidljiv je Hollywood. »Že pred 20 leti sem Benu rekel, da me skrbi, ker v našem poklicu ni nobene varnosti. Celo Tom Cruise ne more vedeti, ali ga bo občinstvo v njegovem naslednjem filmu še želelo gledati,« je dejal Damon in tako poudaril, da v filmski industriji nihče, ne glede na uspehe ali statusni ni nedotakljiv.

Zaradi otrok je upočasnil tempo

Z leti so se Damonove prioritete močno spremenile. Odločitev, da sprejema manj vlog in dela manj, ni povezana le z zahtevnostjo hollywoodskega sveta, temveč predvsem z željo, da bi več časa preživel z družino. Oče štirih otrok je to najbolj občutil med branjem Nolanovega scenarija za film Medzvezdje, ki govori o zamujenih letih odraščanja lastnih otrok. »Bil sem zelo čustven, ker sem imel tudi sam majhne otroke.«

»Bil sem v tujini, dva tedna ločen od njih, scenarij pa govori prav o tem, da zamudiš otrokovo otroštvo,« se je spominjal igralec. Prav zaradi takšnih trenutkov se je Damon zavestno odločil upočasniti ritem. Sprijaznil se je s staranjem in sprejel dejstvo, da se njegovo obdobje velikih hollywoodskih spektaklov počasi izteka, v ospredje pa stopa nova generacija igralcev.