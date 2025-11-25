Kuhinja pri glasovanju? Oglasila se je palestinska misica (VIDEO)

Nadeen Ayoub, prva Palestinka na izboru Miss Universe 2025, je po koncu tekmovanja javno izrazila dvome o poštenosti glasovanja prek aplikacije. Prepričana je, da je bila kategorija Najlepše osebe nepravilno vodena, saj naj bi tik pred zaprtjem prišlo do nenadnega in nerazložljivega skoka glasov za drugo tekmovalko. Ayoub trdi, da je vodila vse do zadnjih minut, nato pa je druga tekmovalka – po njenih besedah najverjetneje predstavnica Tanzanije – v dveh minutah prejela več kot 20.000 glasov.

»To je praktično nemogoče brez notranjega posega,« opozarja. Hkrati izpostavlja, da je bila to edina kategorija, ki med tekmovanjem ni bila zaprta, kar po njenem dodatno vzbuja dvome. Organizacija Miss Universe za zdaj molči in ne pojasnjuje, kako se glasovi obdelujejo. Ayoub zatrjuje, da ne govori iz razočaranja, temveč iz načela. »Ne gre za nagrado. Največ, kar sem lahko prejela, je naslov Miss Palestine – glas svojega naroda,« pravi. Kot Palestinka želi opozoriti na nepravilnosti, kadar jih opazi. »Ko nekaj ni prav, moramo o tem spregovoriti,« dodaja.

Kaj vse je še povedala si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):