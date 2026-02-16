Kultna obleka Danijele Martinović končala tam, kjer ne bi pričakovali

Potem ko je na hrvaškem izboru za pesem Evrovizije na odru Dore v 28 let stari obleki zapela skladbo Neka mi ne svane, s katero je pred skoraj tridesetimi leti na velikem evropskem tekmovanju v Birminghamu nastopila sama, se je Danijela Martinović ozrla na svojo evrovizijsko izkušnjo in spomine, ki imajo še danes, 28 let pozneje, posebno mesto v njenem življenju. Ko je govorila o Evroviziji, je priznala, da ji je ta izkušnja ostala v spominu kot nekaj popolnega: »Nekaj popolnega. Nekaj čudovitega,« je dejala in poudarila, da uspeh ni bil le njen, temveč rezultat povezanosti in močne podpore ekipe, ki je stala za njo. »Pravzaprav sem bila samo v ospredju. Brez te ekipe, ki me je obkrožala, brez te ljubezni, brez te podpore, to ne bi bilo to. Absolutno.«

Nepogrešljiva trema

Spomnila se je tudi treme pred nastopom na velikem evropskem odru. Čeprav je, kot pravi, na oder stopila s skoraj otroško spontanostjo, jo je pravi občutek veličine trenutka preplavil, ko je ostala sama. »Ko sem ostala sama in ni bilo več nikogar okoli mene … sem si mislila, o moj bog, kdo bo to gledal, kje vse me zdaj snemajo,« je v smehu pripovedovala. A pogled na občinstvo je vse spremenil. Zagledala je znan obraz, ki ji je mahal, začutila podporo in strah je izginil. »Na ta oder sem stopila, kot da bi vstopila v svojo dnevno sobo. Ves strah in trema sta se v tistem trenutku razblinila.« Osvojila je peto mesto.

Podarjena obleka

Razkrila je tudi, da je bela obleka, ki jo je nosila na Evroviziji leta 1995 ob izvedbi pesmi Nostalgija, končala kot donacija v dobrodelne namene. »Podarjena je bila v humanitarne namene in mislim, da je to pravzaprav najpomembnejša zgodba,« je povedala. Na komentar, da je pesem Neka mi ne svane še danes ena od tistih, ki jo občinstvo najbolj povezuje z Evrovizijo, je Danijela poudarila, kako pomembno je biti prisoten v trenutku. »Bodite samo prisotni v trenutku. Nikoli namreč ne veste, kaj čarobnega se lahko zgodi. Ko se zgodi ta čarovnija … pesem ostane. To je nekaj čudežnega. Jaz sem bila preprosto tam.« Na koncu je namenila sporočilo mladim izvajalcem, ki letos sodelujejo na Dori in sanjajo o evrovizijskem odru. »Zmagovalec je vedno samo en, vendar to ne pomeni nujno vsega. Ne smejo izgubiti poguma. To je lahko pomemben korak za nekaj velikega.«