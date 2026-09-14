Slavna pevka Lady Gaga je postala mama: z zaročencem Michaelom Polanskyjem sta dobila prvega otroka, novica pa je prišla v javnost, potem ko so par pred kratkim fotografirali z dojenčkom v severni Kaliforniji. Za zdaj o novorojenčku ni veliko znanega. Ime otroka, spol in natančen datum rojstva niso bili objavljeni, Gaga in Polansky pa se ob novem poglavju življenja javno še nista oglasila. Kljub temu so fotografije, na katerih pevka drži novorojenčka, potrdile to, o čemer se je v zadnjih dneh že ugibalo, piše New York Post.

»Želim biti mama!«

Lady Gaga je že konec leta 2019 govorila o tem, kako si predstavlja naslednje desetletje svojega življenja, in takrat jasno povedala, da je v njenih načrtih tudi materinstvo. Leta pozneje ta želja ni bila več zgolj del njene vizije prihodnosti. Marca 2025 je med gostovanjem v oddaji Good Morning America razkrila, da je vprašanje zakona in otrok z Michaelom Polanskyjem odprla praktično na začetku njune zveze. Kot je povedala, je želela vedeti, ali si tudi on predstavlja prihodnost, ki vključuje družino, njegov odgovor pa je bil pritrdilen.

Pevka je takrat priznala, da ji je družinsko življenje izjemno pomembno ter da sta bila zakon in otroci dolgo med njenimi največjimi življenjskimi željami. Nekaj mesecev pozneje, oktobra 2025, je v oddaji The Late Show with Stephen Colbert o svojih načrtih govorila še bolj neposredno. »Rada bi počela veliko stvari. Vse te možnosti so odprte. Toda tisto, kar si resnično želim, je biti mama. To je, upam, moja naslednja velika vloga,« je takrat dejala.

Ni želela, da bi otroci živeli življenje, ki si ga niso izbrali sami

Pevka je govorila tudi o tem, kakšna mama želi biti. V intervjuju za The New York Times je priznala, da je imela v preteklosti določene strahove, ko je razmišljala o starševstvu, vendar je sčasoma na to življenjsko vlogo začela gledati drugače. Posebej pomembno se ji je zdelo, da bodo njeni otroci imeli svobodo, da najdejo svojo identiteto. »Najpomembneje se mi zdi, da svojih otrok ne silim v življenje, ki si ga sami niso izbrali. Bolj, ko jim omogočimo prostor, da sami odkrijejo, kdo so, bolj verjamem v to,« je razrkila.

Zanjo je to pomenilo svojevrstno ravnovesje med materinstvom in življenjem, ki ga je več let gradila kot ena največjih svetovnih glasbenih zvezd. Odprto je priznala tudi, da je včasih čutila notranji konflikt, ko je razmišljala, kako združiti predanost umetnosti z željo, da bi nekega dne ustvarila dovolj prostora za družino. »Kako naj živim življenje, v katerem sem strastno predana svoji umetnosti, hkrati pa pustim več prostora za druge stvari?« se je takrat spraševala.

Polansky kot odličen oče

Lady nikoli ni skrivala, kako resno vidi svojo zvezo z Michaelom Polanskyjem. Novembra 2025 je za revijo Rolling Stone govorila o želji, da bi postala mama, in poudarila, da verjame, da bo njen partner odličen oče. »Biti mama je tisto, kar si najbolj želim,« je dejala, za Polanskyja pa povedala, da bo čudovit oče in da sta oba zelo navdušena nad ustvarjanjem družine. Njuna zveza je tako z leti postajala vse resnejša, družina pa je bila očitno del njunih skupnih načrtov.

»Družina je tista, ki vas oblikuje!«

Januarja 2025 je za revijo Elle govorila o družini kot o nečem, kar človeka oblikuje in določa njegov pogled na svet. »Družina je tista, ki vas oblikuje, hkrati pa določa tudi vašo potrebo po spremembi,« je takrat dejala in družino primerjala s koreninami drevesa. Ko so jo vprašali, kako bi želela, da njeni bodoči otroci nekoč doživljajo njeno umetnost, je zatrdila, da jim ne želi vsiljevati svojega pogleda: »Želela bi, da moji otroci razumejo, da je izključno na njih, kako bodo doživljali mojo umetnost,« je povedala. Ta ideja svobode ji je bila očitno pomembna že dolgo pred tem, ko je postala mama.

Že leta 2020 je v intervjuju za InStyle z navdušenjem pripovedovala o sami ideji materinstva in o tem, kako jo fascinira možnost, da ženska nosi novo življenje, nato pa prevzame odgovornost, da ga zaščiti in vzgaja. Leto prej je v videoposnetku, objavljenem na YouTubu, razlagala o tem, da si želi otrok in da bi materinstvo lahko postalo del njenega življenja v naslednjih desetih letih. Posebej čustveno je govorila tudi o odnosu s svojo mamo, Cynthio Germanotto. Takrat je izrazila upanje, da bo nekoč imela s svojim otrokom podobno tesen odnos, kot ga ima sama s svojo mamo.

Kdo je Michael Polansky?

Čeprav je zaradi zveze z eno najbolj znanih pevk na svetu v zadnjih letih stopil pod žaromete, Michael Polansky ni del sveta zabave. Je poslovnež, investitor in tehnološki podjetnik, z Gaga pa je v zvezi od konca leta 2019 oziroma začetka leta 2020. Diplomiral je na Harvardu, kjer je študiral uporabno matematiko in računalništvo. Njegova poslovna kariera je povezana s tehnologijo, investiranjem in biotehnologijo.

Posebej znan je po sodelovanju s Seanom Parkerjem, soustanoviteljem Napsterja in nekdanjim predsednikom Facebooka. Bil je vključen v delo njegovih organizacij, med drugim Parkerjeve fundacije in Parkerjevega inštituta za imunoterapijo raka. Poleg tega ga povezujejo tudi z investicijskima družbama Hawktail in Avos ter skladom Founders Fund.Lady in Polansky se kot par ne izpostavljata v javnosti. Skupaj sta se začela pojavljati leta 2019, njuna zveza pa je postala javna v začetku leta 2020.

Zaročila sta se leta 2024, Gaga pa je njun status javno potrdila med olimpijskimi igrami v Parizu. Vmes so se večkrat pojavile govorice, da sta se na skrivaj poročila, vendar njun zakon uradno ni bil potrjen. Zdaj pa je jasno, da sta naredila velik korak naprej: postala sta starša. Za žensko, ki je več let govorila, da je materinstvo ena njenih največjih življenjskih želja, je Gaga končno dobila vlogo, ki jo je sama poimenovala svoja naslednja velika vloga.