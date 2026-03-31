KONCERT

Latinska zvezdnica obljublja kulturni spektakel, ki bo dobro napolnil njen bančni račun

V španski prestolnici bo Shakira nastopila kar enajstkrat.
S koncertno turnejo Ženske ne jočejo več (na fotografiji na stadionu v San Salvadorju) 49-letna zvezdnica podira vse rekorde. FOTO: Marvin Recinos/AFP

Njen brezplačni koncert na trgu Zócalo v Ciudádu de Méxicu je 1. marca privabil več kot 400.000 ljudi. FOTO: Jose Jordan/Afp

Shakira trenutno doživlja eno najuspešnejših obdobij. FOTO: Quetzalli Nicte-ha/Reuters

R. D.
 31. 3. 2026 | 14:14
Kolumbijska pop ikona Shakira je napovedala dva nova datuma za serijo koncertov v Madridu. To pomeni, da bo v istem mestu nastopila enajstkrat – štiri zaporedne vikende od 18. septembra do 11. oktobra – in tako presegla rekord desetih koncertov, ki jih bo Bad Bunny prihodnjo pomlad, od maja do junija, izvedel na stadionu Riyadh Air Metropolitano. Osem let po njenem zadnjem koncertu v Španiji – vmes so se zgodili medijsko odmeven razhod z nogometašem Gerardom Piquéjem in sodni postopki s špansko davčno upravo – je zanimanje za njeno vrnitev velikansko. Producent koncertov Live Nation je sporočil, da je bilo v nekaj urah prodanih kar 450.000 vstopnic za turnejo Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (naslov Ženske ne jočejo več izhaja iz pesmi, ki slavi opolnomočenje žensk), s katero končuje enoletno svetovno turnejo.

Shakira obljublja več kot le koncert, umetnica si želi, da bi bil to praznik latinskoameriške skupnosti. Pred nekaj dnevi je napovedala, da bo v Madridu postavila lastno prizorišče, ki ga je poimenovala Shakira Stadium, zasnovali pa so ga arhitekti biroja BIG (Bjarke Ingels Group). Organizator je že objavil spektakularne slike, pevka pa je na svojem profilu zapisala: »Moj bog, ta stadion je videti neverjetno! Komaj čakam, da vas vidim v svoji evropski rezidenci v Madridu!« Poleg glasbe bo tam tudi tematsko območje Macondo Park, kjer bodo potekali dodatni koncerti, razstave in gastronomski dogodki. Ime ni naključno. Macondo je izmišljeno mesto iz ikoničnega romana Sto let samote kolumbijskega pisatelja nobelovca Gabriela Garcíe Márqueza, ki je o Shakiri zapisal, »da nihče ne zna peti in plesati s takšno nedolžno čutnostjo kot ona«. Znano je, da sta bila z nobelovcem velika prijatelja in da ji je ta že konec devetdesetih napovedal, da bo postala svetovna zvezda.

Prostor obsega 40 hektarov, od tega bodo štirje hektarji namenjeni stadionu, ki bo lahko vsak večer sprejel 50.000 ljudi na tribunah in bo imel velik imerzivni zaslon. Na voljo bo tudi del za dobrodelno organizacijo Pies Descalzos Foundation, ki jo je ustanovila Shakira za pomoč otrokom v Kolumbiji. Shakira trenutno doživlja eno svojih najuspešnejših obdobij: 1. marca je imela brezplačni koncert na glavnem trgu Zócalo v Ciudádu de Méxicu, kjer se je zbralo več kot 400.000 ljudi. Njena trenutna turneja je tudi najdonosnejša turneja latinskoameriškega izvajalca v zgodovini, saj je zaslužila približno 460 milijonov dolarjev in prodala več kot 3,3 milijona vstopnic. Cene vstopnic za spektakel v Madridu so zasoljene: obiskovalci bodo odšteli približno 119 evrov za stojišča in do 1000 evrov za najbolj ekskluzivna mesta. Pevkina madridska rezidenca bi lahko postala eden največjih glasbenih dogodkov v Evropi v prihodnjem letu in še en mejnik v njeni karieri.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
