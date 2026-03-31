Latinska zvezdnica obljublja kulturni spektakel, ki bo dobro napolnil njen bančni račun

Kolumbijska pop ikona Shakira je napovedala dva nova datuma za serijo koncertov v Madridu. To pomeni, da bo v istem mestu nastopila enajstkrat – štiri zaporedne vikende od 18. septembra do 11. oktobra – in tako presegla rekord desetih koncertov, ki jih bo Bad Bunny prihodnjo pomlad, od maja do junija, izvedel na stadionu Riyadh Air Metropolitano. Osem let po njenem zadnjem koncertu v Španiji – vmes so se zgodili medijsko odmeven razhod z nogometašem Gerardom Piquéjem in sodni postopki s špansko davčno upravo – je zanimanje za njeno vrnitev velikansko. Producent koncertov Live Nation je sporočil, da je bilo v nekaj urah prodanih kar 450.000 vstopnic za turnejo Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (naslov Ženske ne jočejo več izhaja iz pesmi, ki slavi opolnomočenje žensk), s katero končuje enoletno svetovno turnejo.

Shakira trenutno doživlja eno najuspešnejših obdobij. FOTO: Quetzalli Nicte-ha/Reuters

Shakira obljublja več kot le koncert, umetnica si želi, da bi bil to praznik latinskoameriške skupnosti. Pred nekaj dnevi je napovedala, da bo v Madridu postavila lastno prizorišče, ki ga je poimenovala Shakira Stadium, zasnovali pa so ga arhitekti biroja BIG (Bjarke Ingels Group). Organizator je že objavil spektakularne slike, pevka pa je na svojem profilu zapisala: »Moj bog, ta stadion je videti neverjetno! Komaj čakam, da vas vidim v svoji evropski rezidenci v Madridu!« Poleg glasbe bo tam tudi tematsko območje Macondo Park, kjer bodo potekali dodatni koncerti, razstave in gastronomski dogodki. Ime ni naključno. Macondo je izmišljeno mesto iz ikoničnega romana Sto let samote kolumbijskega pisatelja nobelovca, ki je o Shakiri zapisal, »da nihče ne zna peti in plesati s takšno nedolžno čutnostjo kot ona«. Znano je, da sta bila z nobelovcem velika prijatelja in da ji je ta že konec devetdesetih napovedal, da bo postala svetovna zvezda.

Prostor obsega 40 hektarov, od tega bodo štirje hektarji namenjeni stadionu, ki bo lahko vsak večer sprejel 50.000 ljudi na tribunah in bo imel velik imerzivni zaslon. Na voljo bo tudi del za dobrodelno organizacijo Pies Descalzos Foundation, ki jo je ustanovila Shakira za pomoč otrokom v Kolumbiji. Shakira trenutno doživlja eno svojih najuspešnejših obdobij: 1. marca je imela brezplačni koncert na glavnem trgu Zócalo v Ciudádu de Méxicu, kjer se je zbralo več kot 400.000 ljudi. Njena trenutna turneja je tudi najdonosnejša turneja latinskoameriškega izvajalca v zgodovini, saj je zaslužila približno 460 milijonov dolarjev in prodala več kot 3,3 milijona vstopnic. Cene vstopnic za spektakel v Madridu so zasoljene: obiskovalci bodo odšteli približno 119 evrov za stojišča in do 1000 evrov za najbolj ekskluzivna mesta. Pevkina madridska rezidenca bi lahko postala eden največjih glasbenih dogodkov v Evropi v prihodnjem letu in še en mejnik v njeni karieri.