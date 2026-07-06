Borila se je za Sanjskega moškega, sedaj razbijala v kavarni: trezni se v priporu v Dubrovniku (VIDEO)

V nedeljo zvečer je v eni od kavarn v Dubrovniku prišlo do incidenta. Kot poroča Dubrovački dnevnik, ga je povzročila Laura Prgomet, nekdanja tekmovalka šova Gospodin Savršeni. »Nekaj po 20.30 je vstopila v kavarno v Lapadskih dvorih in začela razbijati stvari. Zaradi tega je posredovala policija, ki jo je privedla,« piše Dubrovački dnevnik.

Eden od Laurinih prijateljev je za 24sata.hr potrdil, da je do incidenta res prišlo. »Pustili smo jo, da pije vodo, ko smo jo 'pobrali', je bila neprepoznavna,« je za 24sata.hr povedal prijatelj, ki trdi, da je bil tisti večer z njo. »Zdaj je na treznjenju v Dubrovniku, v pridržanju,« je za 24sata.hr dodal.

Po spletu kroži tudi posnetek mimoidočega, na katerem je slišati, kako Laura Prgomet kriči.

Na policiji, ne da bi razkrili identiteto osebe, navajajo, da ogled dogodka še poteka in da do njegovega zaključka ne morejo posredovati več informacij o okoliščinah dogodka.

Po šovu ostala v središču pozornosti

Laura Prgomet je hrvaška spletna vplivnica in nekdanja tekmovalka resničnostnega šova »Gospodin Savršeni«, ki je bil predvajan leta 2025. V oddaji je veljala za eno najbolj izstopajočih tekmovalk, veliko pozornosti gledalcev pa je pritegnila zaradi svoje neposrednosti in samozavestnega nastopa. Po koncu šova je ostala dejavna na družbenih omrežjih, sodelovala pri različnih promocijskih projektih ter redno polnila hrvaške medije z objavami o svojem zasebnem življenju in estetskih posegih.