Le devet mesecev po poroki: nekdanji mož Jennifer Aniston bo postal oče

Igralec Justin Theroux bo postal oče. Nekdanji mož Jennifer Aniston pričakuje prvega otroka s svojo ženo Nicole Brydon Bloom. Veselo novico je, le devet mesecev po njuni poroki, vir blizu para potrdil za People. Bodoča starša sta par od februarja 2023, marca 2024 sta na zabavi Vanity Fair po podelitvi oskarjev prvič skupaj stopila na rdečo preprogo. Theroux je Bloomovo zaprosil avgusta 2024, marca letos sta se poročila.

FOTO: Profimedia

Theroux je bil z Jennifer Aniston poročen med letoma 2015 do 2018. Po poročanju tujih medijev je bil razlog za razhod ta, da je Anistonova sovražila življenje v New Yorku, medtem ko je Theroux raje živel na vzhodni obali. Kljub razvezi sta nekdanja zakonca ostala prijatelja. Theroux je nedavno priznal, da je še vedno zaščitniški do svoje nekdanje žene. »Zelo mi je pri srcu, zato se, seveda, počutim zaščitniško do nje,« je septembra 2024 izjavil za The Times. Da so odnosi res idilični, je dokazal tudi s podporo njenemu novemu ljubezenskemu življenju. Ko je Anistonova novembra na instagramu uradno potrdila zvezo z Jimom Curtisom, je bil njen bivši mož eden izmed skoraj 1,5 milijona ljudi, ki so všečkali objavo.

Dan, preden je novica o novem družinskem članu prišla v javnost, sta Justin in Nicole v Muzeju filmske akademije obiskala premiero druge sezone serije Fallout. Theroux in Bloomova svoje zveze ne izpostavljata v javnosti. Po bolj javnem razmerju z Anistonovo je on maja 2023 v intervjuju za Esquire povedal: »Ko enkrat prideš ven iz tega želiš, da zveze obstajajo znotraj štirih sten prostora, v katerem živimo,« je dejal in dodal: »Ne poskušam biti skrivnosten, ampak govorim z Jen, ne govorim pa o Jen. Ljudje bodo vedno hoteli opravljati in govoriti stvari, a treba je najti ravnovesje.«