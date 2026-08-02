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MODNA LEGENDA

Le nekaj mesecev po smrti Giorgia Armanija že nastaja serija o njegovem življenju

Italijanska produkcijska hiša pripravlja biografsko serijo o enem največjih modnih oblikovalcev vseh časov. Pri projektu sodeluje tudi modna hiša Armani, ki bo ustvarjalcem odprla svoje bogate arhive.
Umrl je septembra lani. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters
Umrl je septembra lani. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters
A. B.
 2. 8. 2026 | 13:31
1:13
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Četudi od smrti legendarnega italijanskega modnega oblikovalca Giorgia Armanija še ni minilo niti leto dni (umrl je 4. septembra lani), je že v nastajanju serija, ki bo govorila o njem in njegovem vzponu na sam vrh modnega sveta. »Giorgia sem poznal dolga leta, ga občudoval in preživljal čas z njim, tako na uradnih dogodkih kot v bolj zasebnih okoljih,« je po poročanju medijev pojasnil italijansko-turški filmski ustvarjalec Ferzan Ozpetek, ki bdi nad celim projektom italijanske produkcijske hiše Lux Vide.

Modna hiša Armani v ta namen celo odpira svoje arhive. Armani je bil desetletja eden najpomembnejših modnih oblikovalcev na svetu. Njegov preboj v Hollywoodu se je zgodil leta 1980, ko je oblekel Richarda Gera v filmu Ameriški žigolo. Na filmskem platnu je kasneje sodeloval s Kevinom Costnerjem, Tomom Cruisom in Leonardom DiCapriem.

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