Le nekaj mesecev po smrti Giorgia Armanija že nastaja serija o njegovem življenju

Četudi od smrti legendarnega italijanskega modnega oblikovalca Giorgia Armanija še ni minilo niti leto dni (umrl je 4. septembra lani), je že v nastajanju serija, ki bo govorila o njem in njegovem vzponu na sam vrh modnega sveta. »Giorgia sem poznal dolga leta, ga občudoval in preživljal čas z njim, tako na uradnih dogodkih kot v bolj zasebnih okoljih,« je po poročanju medijev pojasnil italijansko-turški filmski ustvarjalec Ferzan Ozpetek, ki bdi nad celim projektom italijanske produkcijske hiše Lux Vide.

Modna hiša Armani v ta namen celo odpira svoje arhive. Armani je bil desetletja eden najpomembnejših modnih oblikovalcev na svetu. Njegov preboj v Hollywoodu se je zgodil leta 1980, ko je oblekel Richarda Gera v filmu Ameriški žigolo. Na filmskem platnu je kasneje sodeloval s Kevinom Costnerjem, Tomom Cruisom in Leonardom DiCapriem.