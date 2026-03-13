Legendarna Barbra Streisand bo prejela častno zlato palmo

Hollywoodska ikona Barbra Streisand bo na letošnjem filmskem festivalu v francoskem Cannesu prejela častno zlato palmo za svoje življenjsko delo, so sporočili s festivala in dodali, da so s tem počastili »ikonično umetnico in utelešenje ameriškega sna v vsej njegovi prvotni veličini«. 83-letni prejemnici nagrad emmy, globus, oskar in tony bodo častno zlato palmo izročili 23. maja.

Legendarna pevka, igralka in režiserka na festivalu v Cannesu doslej še nikoli ni imela svojega filma, tako da bo letos prvič stopila na tamkajšnji oder, poroča revija Hollywood Reporter. Streisandova je v odzivu povedala, da je počaščena ter da se bo družbi preteklih prejemnikov častne zlate palme, katerih delo jo že dolgo navdihuje, pridružila s ponosom in globoko ponižnostjo. »V teh zahtevnih časih imajo filmi sposobnost, da nam odprejo srce in um za zgodbe, ki odsevajo našo skupno človečnost, in za perspektive, ki nas spominjajo na našo krhkost in odpornost. Kino presega meje in politiko ter potrjuje moč domišljije, da oblikuje bolj sočuten svet,« je še dodala.

V romantični drami Dekle, ki sem jo ljubil je zaigrala z Robertom Redfordom. FOTO: Press Release

Predsednica canskega festivala Iris Knobloch je poudarila, da so letos želeli izkazati spoštovanje umetnici, ki je pustila pečat s svojo umetnostjo in neomajnim prizadevanjem za svobodo. »Kot ženska sem vesela, da lahko izrazim naše občudovanje tej izjemni ustvarjalki in pogumni državljanki, katere zgled je prestal preizkus časa in še naprej navdihuje,« je dodala Knoblochova. Med številnimi dosežki Streisandove na področju glasbe, filma in gledališča sta dva oskarja, za najboljšo igralko v filmu Smešno dekle iz leta 1968 in za najboljšo izvirno skladbo Evergreen za film Zvezda je rojena z letnico 1976. Oskarja za najboljšo izvirno skladbo je prejela kot prva ženska.

Z igralcem Jamesom Brolinom sta poročena od 1998. FOTO: Reuters

Skupno je osvojila tudi 11 zlatih globusov, vključno z globusom za najboljšo režiserko za Yentl (1983), ki ga je prejela kot prva režiserka. Njena glasbena kariera kot ene najbolj prepoznavnih mezzosopranistk v popularni glasbi na svetu obsega 37 studijskih albumov in 13 filmskih glasbenih podlag. Prejela je skupno deset grammyjev in se ponaša z albumi na prvem mestu v šestih zaporednih desetletjih.

V filmu Zvezda je rojena iz leta 1976 s soigralcem Krisom Kristoffersonom FOTO: Promocijsko Gradivo

Barbra Streisand je že pri 19 letih dosegla preboj na Broadwayu, ko je igrala Miss Marmelstein v muzikalu I Can Get It for You Wholesale iz leta 1962. Ta vloga ji je tudi prinesla prvo nominacijo za tonyja. Dve leti kasneje jo je vloga Fanny Brice v muzikalu Smešno dekle spremenila v zvezdo svetovnega formata. Vlogo Fanny Brice je ponovno odigrala v filmski priredbi Williama Wylerja iz leta 1968 in zanjo prejela oskarja. Njena več desetletij dolga filmska kariera sega od muzikalov – Hello, Dolly! (1969) in Zvezda je rojena (1976) – do melodram, kot sta Princ plime (1991) in Ogledalo ima dva obraza (1996), ki ju je tudi režirala, ter komedij, kot sta The Owl and the Pussycat (1970) in Njegovi tastari (2004).