Legendarna Brigitte Bardot (91) hudo bolna, bojijo se, da se ji iztekajo dnevi

Ikonično francosko igralko Brigitte Bardot, ki je konec septembra dopolnila 91 let, so zaradi »resne bolezni« odpeljali v bolnišnico v Saint-Tropezu. Po poročanju francoskih medijev je Bardoteva v bolnišnici že tri tedne, prestala je tudi operacijo, podrobnosti o njeni bolezni in trenutnem zdravstvenem stanju pa niso znane, francoski mediji pišejo le, da njene bližnje za igralko močno skrbi, bojijo se, da bolnišnice ne bo več zapustila.

Bardotova, ki je znana po svoji bogati filmski karieri in aktivizmu za pravice živali, je v preteklosti že imela zdravstvene težave, povezane z dihanjem, še posebej med poletnimi meseci, ko so temperature v Saint-Tropezu zelo visoke. Nazadnje se je to zgodilo pred dvema letoma, takrat je njen mož Bernard d'Ormale je za časnik Var-Matin povedal, da je Brigitte nekega jutra začela dihati veliko počasneje, težje je zajemala zrak, ni pa bilo tako hudo, da bi denimo izgubila zavest. Zdravniki, ki so prišli na njen dom, so ji nudili kisik in jo nekaj časa opazovali, nato pa so odšli.

Brigitte Bardot je zaslovela v 50. letih prejšnjega stoletja in postala ena najbolj prepoznavnih francoskih filmskih zvezd. Zaigrala je v več kot 45 filmih, preden se je v zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja upokojila in se posvetila aktivizmu ter boju za pravice živali.

Bardoteva je bila vedno znana po svoji neodvisnosti in nekonvencionalnem pristopu k življenju, kar se odraža tudi v njenem odnosu do materinstva in številnih ljubezenskih aferah. Trenutni zakon, v katerega je vstopila leta 1992, je njen četrti, nekoč pa je razburila svet, ko je dejala, da bi raje »rodila psa kor otroka«.