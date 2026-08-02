Legendarna igralka pri 85 letih odprla račun na platformi za odrasle: oboževalcem bo pokazala zasebno plat življenja

Donna Mills, zvezdnica ameriške serije Knots Landing iz 80. let prejšnjega stoletja, ki je bila kot nekakšna stranska serija takrat izjemno priljubljene in gledane serije Dallas, se je pri 85 letih odločila, da se bo pridružila ustvarjalcem spletne storitve z naročninami OnlyFans. Igralka, ki je postala televizijska senzacija z vlogo glamurozne in neusmiljene Abby Cunningham v omenjeni nadaljevanki, je dejala, da se bo tako z oboževalci lahko povezala na bolj oseben način. Za Variety je pojasnila, da je vedno cenila neverjetno podporo in spodbudo, ki jo je skozi leta prejemala od njih. »Družbeni mediji so bili čudovit način za ohranjanje stika, vendar sem navdušena, da se pridružujem OnlyFans, ker ponuja priložnost za bolj oseben in neposreden stik z njimi,« je dodala. In napovedala, da bodo tako lahko dobili vpogled v njeno zasebnost.

»Delila bom trenutke iz svojega vsakdanjega življenja, utrinke iz zakulisja in se pristneje podružila z oboževalci,« je dejala. »To je preprosto še ena platforma za preživljanje kakovostnega časa z ljudmi, ki so me podpirali skozi vso mojo kariero, hkrati pa ostajam zvesta sebi.« Čeprav je v zadnjih letih OnlyFans postal znan po tem, da ustvarjalci in ustvarjalke na njem v zameno za plačilo ponujajo seksualno vsebino, to platformo številni zvezdniki, športniki, vplivneži in znane osebnosti uporabljajo tudi za zagotavljanje ekskluzivnih fotografij, videoposnetkov, prenosov v živo in gradiva iz zakulisja svojega življenja. Millsova je napovedala, da se bo njen profil osredotočil na deljenje osebnih trenutkov.

Zaslovela je z vlogo glamurozne in neusmiljene Abby Cunningham v žajfnici Knots Landing.

Andy Bachman, izvršni direktor podjetja Creators INC, lastnika spletne strani OnlyFans, je dejal, da poteza 85-letne igralke odraža njeno pripravljenost, da sprejme nove priložnosti, hkrati pa da še naprej ostaja zvesta sama sebi. Prepričan je, da je bila Donna vedno neustrašna in pred svojim časom: »K OnlyFans pristopa po svojih pravilih in ustvarja prostor, ki se zdi pristen in oseben.« Millsova ni povedala, ali bodo na platformi tudi njene žgečkljive fotografije.

Na OnlyFans je račun že aprila odprla Shannon Elizabeth, ki se je gledalcem najbolj vtisnila v spomin po vlogi Nadie v kultni mladinski komediji Ameriška pita. Po poročanju New York Posta je že v prvem tednu na platformi zaslužila več kot 1,2 milijona dolarjev (1,04 milijona evrov). Povedala je, da je razočarana nad tradicionalno zabavno industrijo, ker so »drugi ljudje nadzorovali zgodbo in izid njene kariere«. Kmalu zatem se je platformi pridružila tudi Jaime Pressly (igrala je Joy Turner v priljubljeni humoristični seriji Moje ime je Earl). Razložila je, da ji je ta poteza omogočila nadaljnji razvoj in neposredno komunikacijo z oboževalci. Med drugimi večjimi imeni na OnlyFans so še hip hop izvajalka Cardi B, igralka Bella Thorne, pevec in igralec Chris Brown, pevka Lily Allen in igralka Carmen Electra.