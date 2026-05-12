PO OPERACIJI

Legendarna pevka doživela srčni zastoj

Bonnie Tyler je še vedno je v umetni komi.
FOTO: John Macdougall/Afp
M. Fl.
 12. 5. 2026 | 09:25
Pevka Bonnie Tyler, znana po uspešnici Total Eclipse of the Heart, je v bolnišnici v portugalski regiji Algarve doživela srčni zastoj, zato so jo morali zdravniki oživljati. Do dogodka prišlo med poskusom prebujanja iz umetne kome, v katero je bila dana po nujni operaciji, poroča The Mirror. Oživljanje je bilo uspešno, vendar bo, dokler ne bodo okužbe, do katerih je prišlo zaradi predrtja (perforacije) črevesja pod nadzorom, na oddelku intenzivne nege ostala v umetni komi, navaja portugalski časnik Correio da Manhã. Njen predstavnik za javnost je pred tem potrdil, da so 74-letno pevko dali v komo, da bi ji pomagali pri okrevanju po operaciji, uradne izjave o srčnem zastoju pa še niso podali. Pred premestitvijo na intenzivno nego je bilo njeno stanje opisano kot stabilno.

Težave so se začele pred mesecem dni

Dolgoletni prijatelj pevke Liberto Mealha je razkril več podrobnosti o zdravstvenih težavah, ki so privedle do hospitalizacije. Po njegovih besedah se je Bonnie začela slabo počutiti že pred približno mesecem dni med koncertom v Londonu. »Odšla je na preiskave, vendar niso ničesar odkrili. Nato je odpotovala v Algarve, kjer ima počitniško hišo, tam je začela čutiti močne bolečine v trebuhu. Dva dni pozneje je odšla v zasebno bolnišnico, od tam pa so jo, ker ji je počil slepič in je potrebovala takojšnjo operacijo, premestili v bolnišnico v Faru,« je povedal Mealha, ki pevko pozna od osemdesetih let.

Po poročanju medijev je Bonnie, preden jo je njen zaskrbljeni mož Robert Sullivan odpeljal v bolnišnico, dva dni preležala doma. Pevko, ki je leta 2013 zastopala Združeno kraljestvo Evroviziji, so nujno hospitalizirali 30. aprila. Kljub večtedenskim bolečinam je do zadnjega trenutka nadaljevala s profesionalnimi obveznostmi in imela za pozneje letos načrtovano evropsko turnejo. Mealha, čigar hči je Bonniejina krščenka, je povedal, da njen mož Robert dneve preživlja ob njeni bolniški postelji, domov pa odhaja le prespat. Izrazil je tudi veliko hvaležnost zdravstvenemu osebju v bolnišnici v Faru: »Zelo je hvaležen zdravnikom in medicinskim sestram v bolnišnici v Faru ter verjame, da Bonnie, če bi ostala v Združenem kraljestvu, danes ne bi bilo več med nami,« je dodal.

Zdravniki ostajajo optimistični

Kljub resnosti položaja in negotovosti glede nadaljnjega razvoja dogodkov je izpostavil še optimizem zdravniške ekipe. Po njegovih besedah zdravniki verjamejo, da bi si pevka lahko popolnoma opomogla. Novica o njenem kritičnem stanju je sprožila val podpore oboževalcev in glasbenikov po vsem svetu. Med tistimi, ki so ji javno zaželeli hitro okrevanje, je bila tudi Gloria Gaynor.

V prvem uradnem sporočilu, objavljenem v začetku maja, je njen predstavnik dejal: »Zelo nam je žal, da moramo sporočiti, da je bila Bonnie, zaradi nujne operacije črevesja sprejeta v bolnišnico v Faru na Portugalskem, kjer ima dom. Operacija je bila uspešna in zdaj okreva. Vemo, da njeno družino, prijatelje in oboževalce skrbi ter ji vsi želijo hitro in popolno okrevanje.« Le nekaj dni pozneje pa je sledila novica o umetni komi.

 

