Legendarni igralec o spopadanju z neozdravljivim rakom: toliko let mu je še ostalo

Ameriški igralec Bruce Campbell, najbolj znan po kultni vlogi Asha Williamsa v franšizi grozljivk Zlobni mrtveci (The Evil Dead), je v radijski oddaji The Adam Carolla Show šokiral z iskrenim priznanjem o svojem zdravstvenem stanju. Razkril je, da je njegov rak neozdravljiv in da so mu zdravniki napovedali le še približno pet let življenja.

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Svojo diagnozo je javnosti sicer prvič razkril že marca, ko je sporočil, da gre za obliko raka, ki jo je mogoče zdravstveno nadzorovati, ne pa tudi popolnoma pozdraviti. Takrat je na družbenem omrežju X pojasnil, da bo moral delo začasno potisniti v ozadje ter prednost nameniti terapijam, ob tem pa je oboževalcem obljubil, da se ne bo predal. V omenjenem pogovoru je 68-letnik potrdil, da je prognoza jasna. »Prognoza je pet let. Takšna je pač vrsta raka, ki jo imam – o čemer ne želim podrobneje govoriti –, trenutno predvidevajo pet let,« je povedal Campbell in dodal, da se z diagnozo ne želi obremenjevati do te mere, da bi živel v strahu: »Obolelost z rakom močno vpliva na psiho. Zato sem se trdno odločil, da bom s tem živel, ne pa od tega umiral. Zadeve ne želim poglabljati ali se vključevati v skupine za samopomoč.«

Kljub težki bolezni je Campbell pravkar končal delo pri svojem novem avtorskem projektu, neodvisni komični drami Ernie & Emma, ki jo je napisal, produciral in v njej odigral glavno vlogo. V filmu upodablja upokojenega vdovca, ki se poda na potovanje, da bi raztresel pepel svoje pokojne žene. »Fascinantno je posneti film o človeku, ki raztresa pepel svoje žene, medtem ko sam ve, da mu zmanjkuje časa,« je priznal igralec, a odločno poudaril, da ga bolezen ne bo ustavila pri promociji filma in vsakodnevnem življenju.

Bruce Campbell se je v filmsko zgodovino zapisal predvsem kot obraz nadnaravne grozljivke Zlobni mrtveci režiserja Sama Raimija, kjer je igral v originalni kultni trilogiji, kasneje pa se je pojavil tudi v nekaterih nadaljevanjih ter v stranskih vlogah Raimijeve trilogije o Spider-Manu. Televizijski gledalci se ga spominjajo tudi po opaznih stranskih vlogah v serijah, kot sta Xena: Princesa bojevnica in Odstrel (Burn Notice).