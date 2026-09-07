Legendarni igralec o spopadanju z neozdravljivim rakom: toliko let mu je še ostalo

Ameriški igralec Bruce Campbell, najbolj znan po kultni vlogi Asha Williamsa v franšizi grozljivk Zlobni mrtveci (The Evil Dead), je v radijski oddaji The Adam Carolla Show šokiral z iskrenim priznanjem o svojem zdravstvenem stanju. Razkril je, da je njegov rak neozdravljiv in da so mu zdravniki napovedali le še približno pet let življenja.
Kljub težki bolezni je Campbell pravkar končal delo pri svojem novem avtorskem projektu, neodvisni komični drami Ernie & Emma, ki jo je napisal, produciral in v njej odigral glavno vlogo. V filmu upodablja upokojenega vdovca, ki se poda na potovanje, da bi raztresel pepel svoje pokojne žene. »Fascinantno je posneti film o človeku, ki raztresa pepel svoje žene, medtem ko sam ve, da mu zmanjkuje časa,« je priznal igralec, a odločno poudaril, da ga bolezen ne bo ustavila pri promociji filma in vsakodnevnem življenju.
Bruce Campbell se je v filmsko zgodovino zapisal predvsem kot obraz nadnaravne grozljivke Zlobni mrtveci režiserja Sama Raimija, kjer je igral v originalni kultni trilogiji, kasneje pa se je pojavil tudi v nekaterih nadaljevanjih ter v stranskih vlogah Raimijeve trilogije o Spider-Manu. Televizijski gledalci se ga spominjajo tudi po opaznih stranskih vlogah v serijah, kot sta Xena: Princesa bojevnica in Odstrel (Burn Notice).