Legendarni igralec praznuje 70 let: postal je ena največjih ikon Hollywooda

Te dni 70 let svojega življenja praznuje ameriški igralec, režiser, producent, pisatelj in scenarist Tom Hanks. V spomin številnih se je vpisal z danes že kultnima vlogama v filmih Philadelphia in Forrest Gump, ki sta mu prinesli tudi oskarja. Z dvema zaporednima oskarjema za glavno moško vlogo je postal šele drugi igralec v zgodovini, ki je oskarja osvojil v dveh zaporednih letih - prvi je bil Spencer Tracy v letih 1937 in 1938, je poročala STA. Igralec je sicer znan po tem, da je sposoben zaigrati tako v komičnih kot izjemno resnih vlogah. Po filmu Philadelphia iz leta 1993 je Hanks leto kasneje nastopil v uspešnici Forrest Gump, ki je po vsem svetu v blagajno prinesla več kot 600 milijonov ameriških dolarjev. Hanks je nekoč povedal, da je potem, ko je prebral scenarij za film Forrest Gump, videl, da gre za enega tistih veličastnih filmov, polnih upanja. To so filmi, ki pritegnejo gledalce, ki dajo upanje, da se bo za njih vse dobro izteklo. »Ko sem bil otrok, sem to neštetokrat doživel pri filmih. In še vedno doživljam,« je dodal.

V vsaki vlogi se odlično znajde.

Skupno ima skoraj 100 nagrad in 216 nominacij.

Poleg dveh oskarjev je bil Hanks zanj še trikrat nominiran, v svoji bogati karieri pa je prejel tudi številne druge nagrade. Skupno ima po podatkih mednarodne spletne podatkovne filmske bazi IMdb skoraj 100 nagrad in 216 nominacij. Opazne so bile tudi številne druge njegove vloge. Kot Thomas Jeffrey Hanks se je rodil 9. julija 1956 v Concordu v ameriški zvezni državi Kalifornija. Odraščal je v razbiti družini, saj sta se njegova mati, Janet Marylyn (Frager), ki je bila zaposlena v bolnišnici, in oče, potujoči kuhar Amos Hanks, ločila. Hanks se je zaradi tega kot otrok veliko selil in živel pri več rejniških družinah. Družina njegove matere, katere prvotni priimek je bil Fraga, je portugalskega rodu, medtem ko ima njegov oče večinoma angleške korenine.