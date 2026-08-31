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Legendarni igralec pri 95 letih ustanovil težkometalski bend, njegova lista zahtev je naravnost bizarna

V zakulisju bo igralca čakala posebno opremljena garderoba, za večerjo pa zahteva ...
FOTO: Aude Guerrucci Reuters

FOTO: Aude Guerrucci Reuters

Avtomobil znamke DeLorean. FOTO: Press Release

Avtomobil znamke DeLorean. FOTO: Press Release

Ameriški igralec William Shatner spada med najbolj znane televizijske obraze. FOTO: Guliver/Getty Images

Ameriški igralec William Shatner spada med najbolj znane televizijske obraze. FOTO: Guliver/Getty Images

FOTO: Aude Guerrucci Reuters
Avtomobil znamke DeLorean. FOTO: Press Release
Ameriški igralec William Shatner spada med najbolj znane televizijske obraze. FOTO: Guliver/Getty Images
N. P.
 31. 8. 2026 | 16:24
 31. 8. 2026 | 16:24
3:12
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Kot smo že poročali, se legendarni igralec William Shatner podaja na novo nenavadno dogodivščino. Pri 95 letih bo namreč stopil na čelo svoje nove heavy metal zasedbe The *uckers, v kateri z njim moči združujejo prekaljeni rokerji Marcus Nand, Phil Soussan, Britt Lightning in Fred Aching. Skupina bo 20. septembra na chicaškem Riot Festu v živo predstavila predelave njegovih dosedanjih skladb in pesmi s prihajajočega albuma What the F Is Heavy Metal.

Medtem ko o novem podvigu čivkajo že ptički na vejah, je zdaj veliko pozornosti deležen Shatnerjev seznam zahtev (rider). Gre za več, v tem primeru namenoma pretiranih in šaljivih zahtev, naslovljenih tako na organizatorje festivala kot na samo mesto Chicago. Slednjemu igralec med drugim nalaga, naj po njem poimenuje ladjo, da bo lahko znova poveljeval plovilu, in da po njem poimenujejo eno od tradicionalnih chicaških jedi. Nadalje si želi z najbolj priljubljenim lokalnim meteorologom voditi vremensko napoved na prostem, odpeti pesem »Take Me Out to the Ball Game« na bejzbolski tekmi ter se pojaviti na velikem plakatu festivala skupaj z enim izmed srečnih oboževalcev. Festivalski organizatorji bodo morali na samem prizorišču poskrbeti za »veliko bruhalcev ognja«, preden Shatner stopi na oder, pa se mora na zaslonih predvajati kratki predstavitveni video, ki ga mora ustvariti zasedba GWAR. 

Nastopajoči se po zakulisju in obsežnem festivalskem prizorišču običajno prevažajo z majhnimi električnimi avtomobilčki za golf. Shatner namesto tega zahteva vožnjo z avtomobilom znamke DeLorean, ki ga dobro poznajo vsi ljubitelji filmske trilogije Nazaj v prihodnost.

Avtomobil znamke DeLorean. FOTO: Press Release
Avtomobil znamke DeLorean. FOTO: Press Release

V zakulisju bo igralca čakala posebno opremljena garderoba, za večerjo pa zahteva štiri čevlje (približno 1,2 metra) poljske klobase, skledo kislega zelja, šopek cvetja v vazi (nekaj nežnega in prikupnega), par belih visokih nogavic s spodnjim perilom ter osem palet točno določene pijače. Na seznamu so še hokejski dres ekipe Montreal Canadiens s podpisom Johna Stamosa in nabor kužkov za posvojitev iz lokalnega neprofitnega zavetišča.

Festivalska ekipa je z objavo teh zahtev le še nadgradila svojo večletno tradicijo šaljivega dvorjenja zvezdnikom. Ustanovitelj festivala Mike Petryshyn se je na obsežen seznam odzval z besedami: »Po letih vztrajnega pisanja pisem Williamu Shatnerju se zdi, da je končno podlegel. Komaj čakam, da ga vidim v težkokovinski preobleki. A takšnih zahtev res nisem pričakoval.«

Tudi Shatner z veseljem sodeluje pri šaljivem dogajanju: »Vse življenje verjamem, da gre pri glasbi, tako kot pri vesolju, za raziskovanje. Riot Fest je točno tisti prostor, kjer se lahko zgodi karkoli. Prinesli bomo glasnost, energijo in kar nekaj presenečenj.« Glede naslova prihajajočega albuma pa je za medije šaljivo dodal: »Album se tako imenuje zato, ker o heavy metalu ne vem ničesar – oziroma nisem vedel ničesar, dokler nisem ugotovil, kako malo v resnici vem.«

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