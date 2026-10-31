Legendarni igralec se je od Sira Patricka Stewarta poslovil z ganljivimi besedami: »Svoje srce je nosil na dlani ...«

Kot smo že poročali, je v 87. letu starosti umrl priljubljeni igralec Sir Patrick Stewart. Ob izgubi dolgoletnega prijatelja in soigralca se je na družbenih omrežjih z zelo osebnim zapisom odzval Sir Ian McKellen, ki je osvetlil Stewartovo nepopustljivo odrsko strast in pristni značaj.

McKellen je poudaril, da je Stewarta v prvi vrsti zaznamovalo njegovo poreklo iz Yorkshira na severu Anglije: »Patricka je pred vsem drugim zaznamovalo to, da se je rodil in odraščal v Yorkshiru, tistem ponosnem okraju na severu Anglije, ki ga je ljubil do zadnjega. To se je slišalo v njegovem naglasu in nepopustljivi iskrenosti, s katero je brez ovinkarjenja povedal, kaj si misli in čuti. Yorkshirci ne prenašajo polresnic ali izogibanja resnim temam. Svoje srce je nosil na dlani, zaradi česar je bil človek, na katerega si se lahko zanesel, ga občudoval in ga – vsaj v mojem primeru – imel rad.«

Tveganje z vlogo v Zvezdnih stezah, ki se je obneslo

McKellen se je spomnil tudi njunega srečanja v središču Londona pred desetletji, ko mu je Stewart zaupal, da so mu ponudili glavno vlogo v Zvezdnih stezah. »'Ampak Patrick, kaj pa tvoja gledališka kariera v Veliki Britaniji? Si res pripravljen tvegati in se za več let izgubiti v Hollywoodu?'« ga je takrat spraševal McKellen. Domači oder je namreč obema pomenil ogromno. »A tveganje je sprejel in hvala bogu, da ga je. Pa ne le zaradi njegovih zvestih oboževalcev Zvezdnih stez, ampak zaradi vsega filmskega in gledališkega občinstva. Bilo je občudovanja vredno, kako je svojo svetovno slavo izkoristil za vloge v velikih filmskih uspešnicah, kot so Možje X, pa tudi v vrhunskih klasičnih dramah Shakespeara, Ibsena, Arthurja Millerja, Pinterja in Becketta od Londona do Broadwaya.«

Povezana vse do konca

Čeprav je bila Amerika njegov drugi dom, kjer je spoznal svojo ženo Sunny, po McKellnovih besedah ni nikoli pozabil, od kod prihaja. Kot najponosnejši dosežek igralca, ki je užival izjemno spoštovanje na obeh straneh Atlantika, je McKellen izpostavil prav njegovo imenovanje za kanclerja (častni vodja) univerze v rodnem Yorkshiru.

»Njegov zadnji, poslovilni nastop v filmu Maščevalci: Sodni dan pa si moramo šele ogledati,« je svoj čustveni poklon sklenil McKellen.