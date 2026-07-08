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ZVEZDA BRIONOV

Legendarni Titov papagaj Koki praznoval 70. rojstni dan (VIDEO)

Ob tem dogodku so v nacionalnem parku organizirali tematske oglede, namenjene spoznavanju živalskega sveta na otokih, kjer je bil v glavni vlogi prav ta karizmatični slavljenec.
Sophi Loren, Tito, Jovanka Broz in Carlo Ponti na vožnji po Brionih. FOTO: Wikipedia
Sophi Loren, Tito, Jovanka Broz in Carlo Ponti na vožnji po Brionih. FOTO: Wikipedia
N. P.
 8. 7. 2026 | 19:06
2:15
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Na hrvaškem otočju Brioni so letos obeležili visok življenjski mejnik enega svojih najbolj slavnih prebivalcev. Legendarni papagaj Koki, ki je v prejšnjem stoletju postal zaščitni znak tamkajšnjega turizma, je s 70. rojstnim dnem vstopil v novo desetletje življenja. Ob tem dogodku so v nacionalnem parku organizirali tematske oglede, namenjene spoznavanju živalskega sveta na otokih, kjer je bil v glavni vlogi prav ta karizmatični slavljenec.

Koki spada med rumenočopaste kakaduje, ki izvirajo iz Avstralije. Gre za čokate in močne ptice z belim perjem, izrazitim rumenim grebenom na glavi ter močnim kljunom. Ta vrsta slovi po visoki inteligenci, družabni naravi in izjemni dolgoživosti, saj nekateri primerki dočakajo celo stoletje. Danes je Koki, poleg slonice Lanke, edini preostali živi spomin na obdobje, ko je na otočju počitnikovala jugoslovanska politična smetana na čelu z Josipom Brozom Titom. Nekdanji predsednik je papigo prvotno podaril svoji vnukinji Saši Broz za njen deveti rojstni dan. Po določenem času zunaj otoka pa se je ptica vrnila na Brione in zadnjih trideset let predstavlja eno največjih lokalnih zanimivosti.

Pernati zabavljač z belo-rumenim perjem je znan po tem, da obožuje pozornost in se neutrudno trudi očarati mimoidoče. Obiskovalce rad pozdravlja z dvigovanjem tačke v rokovanje in s ponavljanjem znanih fraz, kot so »Zdravo, Tito!«, »Rad te imam« ali »Stari, kako si?«. Radovedneže pa zna včasih presenetiti tudi s kakšno kletvico.

Zaradi svoje dolge življenjske poti na otoku, ki je bil nekoč stičišče svetovne politike in umetnosti, se je Koki srečal s številnimi pomembnimi zgodovinskimi osebnostmi. Z njim so se srečali filmski zvezdniki, kot sta John Malkovich in Sophia Loren, ter monaška princesa Caroline. O njem so posneli celo dokumentarni film z naslovom »Koki, Ciao«.

Tito, Sofija Loren, Carlo Ponti in Jovanka Broz na Brionih. FOTO: Wikipedia
Tito, Sofija Loren, Carlo Ponti in Jovanka Broz na Brionih. FOTO: Wikipedia

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