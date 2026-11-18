Igralec Leonardo DiCaprio je zaradi slovesa moškega, ki se rad druži z bistveno mlajšimi ženskami, znova sprožil val kritik. Kot razkriva RadarOnline.com, je na razkošno praznovanje njegovega 52. rojstnega dne na Beverly Hillsu prispel avtobus, poln glamuroznih gostij. Z oskarjem nagrajeni igralec je v zasebni rezidenci v Los Angelesu rojstni dan praznoval tri dni po dejanskem osebnem prazniku. Med povabljenimi so bili tudi Tobey Maguire, Adrien Brody in Jonah Hill.

Avtobus mladih žensk

Posnetki s prizorišča prikazujejo ženske, ki so izstopale iz belega minibusa in se odpravile na zvezdniško zabavo. Prizor je znova obudil razprave o DiCaprievi ljubezenski zgodovini.

Vir iz Hollywooda je za omenjeni medij povedal: »Leonardo se že leta trudi znebiti podobe moškega srednjih let, obsedenega z lepimi mladimi ženskami, vendar mu prizori, kot je ta, to skoraj onemogočajo. Ljudje se zdaj šalijo, da je srhljiv stari perverznež, saj 52. rojstni dan praznuje obkrožen z ženskami, ki so videti precej mlajše in so jih posebej pripeljali na zabavo.«

Vir je sicer poudaril, da na hollywoodskih zabavah ni nič nenavadnega, če se jih udeležujejo privlačni ljudje, prav tako ni nobenih namigov, da bi se dogajalo kaj nezakonitega. Kljub temu naj bi prihod celotnega avtobusa mladih žensk na DiCaprievo rojstnodnevno zabavo neizogibno postal glavna tema pogovorov. »Dobro ve, kaj se govori o njegovi ljubezenski preteklosti, in prav takšni prizori ohranjajo šale na račun njegovega slovesa,« je še dodal vir.

Hollywoodska smetana

Na praznovanju niso manjkala niti druga znana imena. Med gosti so bili Orlando Bloom, raper 50 Cent, Cara Delevingne in nekdanji kanadski premier Justin Trudeau. Zabave sta se udeležili tudi producentka Noor Alfallah in resničnostna televizijska zvezdnica Courtney Boerneri. Drugi vir iz zabavne industrije je komentiral: »Ironično je, da si Leo že dolgo prizadeva preseči sloves moškega, ki hodi samo z ženskami v zgodnjih dvajsetih letih.

Toda fotografije glamuroznih mlajših gostij, ki skupaj prihajajo na njegovo rojstnodnevno zabavo, obujajo vse neprijetne stereotipe o zvezdnikih njegovih let.« Medtem ko nekateri kritiki celotno dogajanje označujejo za srhljivo, drugi menijo, da gre zgolj za še eno razkošno hollywoodsko zabavo. V vsakem primeru pa se je pozornost znova preusmerila z igralčevih filmskih dosežkov na njegovo zasebno življenje.

Bogata ljubezenska zgodovina

DiCaprio je od leta 2023 povezan z 28-letno italijansko manekenko Vittorio Ceretti. Pred tem je bil pet let v zvezi z 29-letno igralko Camilo Morrone. Njuna zveza se je končala leta 2022, kmalu po tem, ko je ona dopolnila 25 let. Prav ta razhod je dodatno spodbudil dolgoletne spletne šale o igralčevi domnevni naklonjenosti precej mlajšim partnerkami. Med njegovimi nekdanjimi izbrankami so še Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Blake Lively in Nina Agdal. Letošnje praznovanje 52. rojstnega dne je tako znova obudilo primerjave s prizori iz filma Volk z Wall Streeta, v katerem je DiCaprio upodobil razkošno in razuzdano življenje borznega posrednika Jordana Belforta.