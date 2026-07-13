Lepa Bosanka je bila znova opažena na tekmi najboljšega na svetu, zveze ne skrivata več

Najboljši tenisač sveta, Jannik Sinner, je v nedeljo ubranil svoj naslov v Wimbledonu. Njegov dvoboj proti Alexandru Zverevu je trajal štiri ure, in čeprav je izgubil prvi niz, mu je uspelo osvojiti svoj peti naslov za Grand Slam. Sinnerjev velik uspeh so s tribun spremljale številne znane osebnosti, med njimi tudi Laila Hasanović, s katero je tenisač že nekaj časa v zvezi. Danska manekenka, ki ima korenine iz Bosne in Hercegovine, spremlja njegove dvoboje že od lanskega leta, kamere pa je niso spregledale niti med finalom Wimbledona. Prizori manekenke na tribunah so postali viralni na družbenih omrežjih, mnogi pa so komentirali njeno lepoto kot tudi neizmerno podporo, ki jo daje svojemu partnerju.

Govorice o romanci med Sinnerjem in Hasanovićevo so se pojavile lansko poletje, ko so nekateri na zaslonu tenisačevega telefona opazili fotografijo ženske, podobne Laili. Kmalu zatem je Laila začela prihajati na njegove dvoboje, Sinner pa je večkrat javno priznal, koliko mu pomeni njena podpora.

Sinner je večkrat javno priznal, koliko mu pomeni njena podpora. FOTO: Guglielmo Mangiapane Reuters

»Najlepša hvala za vašo podporo. Za trud, ki ga vlagate, za napor. Prav tako za to, da me včasih razumete, ni lahko, vendar hvala, ker se trudite. Vsi tukaj, z družino, mojo punco, prijatelji. Celotni moji ekipi in tistim, ki gledajo doma. Najlepša hvala za podporo,« je povedal na Dunajskem odprtem prvenstvu lansko jesen.

Hasanovićeva je svojega fanta podpirala tudi, ko je v začetku tega leta osvojil Italian Open, posneli pa so ju tudi na drugih dogodkih, kot je bil lanski ATP finale. Laila je rojena leta 2000 v Köbenhavnu, v družini, ki izvira iz Srebrenice. Študirala je novinarstvo v ZDA, vendar se je posvetila drugim karieram. Kot model je sodelovala z znamkami The Garment in OpéraSPORT, delala pa je tudi na kampanjah za Armani Beauty.

Uspešna vplivnica

Poleg manekenstva je Hasanovićeva uspešna vplivnica. Na Instagramu ima več kot 540 tisoč sledilcev, s katerimi deli trenutke iz poklicnega in zasebnega življenja. Poleg vsega se ukvarja tudi s podjetništvom ter je ustanovila lastno lepotno znamko NRD55, osredotočeno na izdelke za nego kože in samoporjavitev.

Poleg manekenstva je Hasanovićeva uspešna vplivnica. Na Instagramu ima več kot 540 tisoč sledilcev. FOTO: Guglielmo Mangiapane Reuters

Pred Sinnerjem je bila v zvezi z Mickom Schumacherjem, sinom Michaela Schumacherja in nekdanjim dirkačem Formule 1. Zvezo sta prekinila lani, poroča Jutranji list.