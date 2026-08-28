Lepo vplivnico ugriznila želva, komentarji pa brutalni: »Dovolj je imela plastike« (FOTO)

Vplivnici in potovalni blogerki Cynthii Benitez se je pripetil neroden trenutek, ko je uživala med plavanjem z želvami v laguni v Tanzaniji. Ko je iztegnila roko, da bi pobožala žival pred seboj, se ji je od zadaj približala druga in jo ugriznila v zadnjico. Vplivnica je od šoka zakričala in stekla iz vode, ker se je vse skupaj zgodilo med poziranjem za njen blog in družabna omrežja, pa je videoposnetek incidenta tudi objavila. Ta je hitro postal viralen, komentarji pod njim pa zelo različni, od navdušenih do vse prej kot prijaznih.

Benitezova se je v objavi pošalila in zapisala: »Mislila sem, da so želve neškodljive ...« Na fotografiji, ki je nastala po incidentu, je mogoče videti rdeče sledi ugriza, kar priča o tem, da je bil ugriz precej močan. Vplivnica na srečo sicer ni utrpela resnejših poškodb.

»Želva je bila očitno lačna,« je objavo komentiral eden od njenih sledilcev, očitno velik oboževalec Benitezove pa je zapisal: »Ta želva sem jaz v prejšnjem življenju.« A vseh postavna temnolaska le ni očarala, našel se je namreč nekdo, ki je objavo komentiral precej brutalno: »Želva je imela dovolj plastike, zato se je odločila, da jo bo vrgla iz vode.«