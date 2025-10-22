Leto dni po smrti huda bitka za milijone, kdo bo dobil zapuščino Liama Payna

Skrivnostna bitka za zapuščino Liama Payna se zapleta: njegova luksuzna hiša je izginila s trga, družina pa je posledično pritiskala na njegovo zadnjo partnerico, Kate Cassidy, ki ima le dva tedna časa, da vloži zahtevek — sicer ne bo deležna ničesar. Viri blizu Cassidyjeve sicer pravijo, da ne namerava vložiti zahtevka, a možnost ostaja – in to lahko popolnoma poruši načrte Cheryl in Braya.

Tragično je, da so Liamovo hišo v vrednosti 3 milijone funtov nenadoma umaknili s trga, prav ko se je začelo razdeljevanje njegovega večmilijonskega premoženja. Liam, nekdaj zvezda One Direction, je pred letom dni padel s tretjega nadstropja hotela Casa Sur v Buenos Airesu, kar je šokiralo oboževalce po vsem svetu.

Britanski mediji poročajo o novih podrobnostih o finančnih posledicah njegove smrti. Luksuzna vila v Chilternsu je bila pravkar odstranjena z dražbe, kar vzbuja vprašanja, ali je bila prodana ali pa so izbrali drugačno pot za upravljanje zapuščine.

Ključni del zapuščine je njegova hiša v Buckinghamshiru: pet spalnic, šest kopalnic, eleganten zunanji bazen s slano vodo, slapovi in bližnji klub s telovadnico, spa, teniškimi igrišči. Liam jo je kupil, da bi bil bližje sinu Bearu, vendar se je malo pred smrtjo preselil na Florido s Cassidyjevo.

Hiša je bila na prodaj skoraj leto, a je bila »tiho umaknjena« letos jeseni. Ni jasno, ali so našli kupca ali pa so upravitelji zapuščine spremenili načrte.

Glasbenik ni pustil oporoke

Ko je Liam nepričakovano umrl, ni pustil oporoke. Po britanskem pravu pa zapuščina brez oporoke običajno preide na zakonitega zakonca ali najbližje sorodnike. V tem primeru se pričakuje, da bo sin Bear, ko bo dopolnil 18 let, prevzel zapuščinski sklad — to pomeni, da Cassidyjeva morda ne bo dobila ničesar.